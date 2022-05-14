صابونة الفحم ومحارالبحر صاروخ تفتيح البشرة وإزالة سواد 20سنة فوري وتحدي

صابونة الفحم ومحارالبحر التي تساعد علي إزالة البقع وإزالة سواد السنين من الوجه وتخلصكم من حب الشباب ومشاكل البشرة وتعمل علي توحيد لون البشرة من أول استعمال فوري. ويعتبر صابون الفحم نوع من انواع الصابون الذي يساعد بشكل خرافي وشكل كبير علي جعل البشرة خالية من اي مشاكل وتعطيكي بشرة صافية ومميزة للغاية ويعطيكي جسم نحيف ومتناسق ونتعرف الان من خلال موقع ثقفني ومقالنا هذا على طريقة صابونة الفحم ومحارالبحر في حل جميع مشاكل البشرة وتوحيد لونها من اول استعمال بفضل الله.

مكونات عمل صابونة الفحم ومحارالبحر للبشرة السمراء

سوف نتعرف اليوم علي مكونات عمل الصابون بمكونات طبيعية موجودة داخل كل منزل تساعدكم علي تنظيف البشرة. شد الجسم وهي كما يلي:-

معلقتين من الفحم.

ثلاث معالق من محار البحر المطحون.

كوب صغير من زيت الزيتون.

معلقتين من الزنجبيل.

نصف معلقة صغيرة من الفلفل الاسود المطحون.

معلقتين من القرنفل المطحون.

نصف كوب من ماء الورد.

صابونة جلسرين.

معلقتين من الشوفان المطحون.

طريقة التحضير والاستخدام

سوف نتعرف علي أبسط وأسهل طريقة لتحضير صابونة القهوة في المنزل بخطوات سهلة للغاية للحصول علي بشرة صافية وجسم جميل وهي كالتالي:-