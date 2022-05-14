نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صابونة الفحم ومحارالبحر صاروخ تفتيح البشرة وإزالة سواد 20سنة فوري وتحدي في المقال التالي
صابونة الفحم ومحارالبحر التي تساعد علي إزالة البقع وإزالة سواد السنين من الوجه وتخلصكم من حب الشباب ومشاكل البشرة وتعمل علي توحيد لون البشرة من أول استعمال فوري. ويعتبر صابون الفحم نوع من انواع الصابون الذي يساعد بشكل خرافي وشكل كبير علي جعل البشرة خالية من اي مشاكل وتعطيكي بشرة صافية ومميزة للغاية ويعطيكي جسم نحيف ومتناسق ونتعرف الان من خلال موقع ثقفني ومقالنا هذا على طريقة صابونة الفحم ومحارالبحر في حل جميع مشاكل البشرة وتوحيد لونها من اول استعمال بفضل الله.
مكونات عمل صابونة الفحم ومحارالبحر للبشرة السمراء
سوف نتعرف اليوم علي مكونات عمل الصابون بمكونات طبيعية موجودة داخل كل منزل تساعدكم علي تنظيف البشرة. شد الجسم وهي كما يلي:-
- معلقتين من الفحم.
- ثلاث معالق من محار البحر المطحون.
- كوب صغير من زيت الزيتون.
- معلقتين من الزنجبيل.
- نصف معلقة صغيرة من الفلفل الاسود المطحون.
- معلقتين من القرنفل المطحون.
- نصف كوب من ماء الورد.
- صابونة جلسرين.
- معلقتين من الشوفان المطحون.
طريقة التحضير والاستخدام
سوف نتعرف علي أبسط وأسهل طريقة لتحضير صابونة القهوة في المنزل بخطوات سهلة للغاية للحصول علي بشرة صافية وجسم جميل وهي كالتالي:-
- نحصر طبق ثم نقوم ببشر الصابونة بداخله ونضيف عليها ما الورد ونغطيهم ونتركهم لمدة ليلة كاملة حتي يذوب الصابون.
- ثم نحضر وعاء عميق ونضعه علي النار ثم نضيف خليط الصابون وماء الورد علي نار هادية.
- ثم نضيف عليهم الفحم ثم المحار والزنجبيل والشوفان والفلفل الاسود وزيت الزيتون ونخلطهم جيدا حتي تتجانس المكونات.
- ننتظر حتي تظهر فقاعات في الوعاء نقوم بطفي النار ونصب الخليط في القالب الخاص بكم لصنع الصابون وتتركه حتي يبرد.
- ثم نستخدم الصابون عند الاستحمام ويجب ان يكون الحمام به بخار كثير ودافئ حتي يساعدكم علي مفعول الصابون في تنظيف البشرة.
- نقوم بدهن الصابون في الاماكن المراد شدها وتنحفها في الجسم وتنظفها وتنعيمها وإزالة البقع الداكنة من البشرة وجميع مشاكل البشرة.
- ثم نستمر في التدليك بالصابون لمدة 15 دقيقة وثم نغسل الصابون بالماء جيدا ونكرر الوصفة ثلاث مرات في الاسبوع لمدة شهر فقط.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر صابونة الفحم ومحارالبحر صاروخ تفتيح البشرة وإزالة سواد 20سنة فوري وتحدي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.