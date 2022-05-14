اصنعي مكياجك بنفسك روج الشفايف السحري بمكونات طبيعية ثابت على الشفاه طول اليوم

روج الشفايف ، من أجمل مستحضرات التجميل التي تبحث عن صنعها السيدات والفتيات بدل من شرائها من الخارج بأسعار غالية الثمن، وهو يتكون من بعض المكونات البسيطة التي لا يخلو بيت منها مما يجعل طريقة تحضيره سهلة وبسيطة، وهو من المستحضرات الأمنة تماماً ولايتسبب اضرار جانبية على الشفاه، وكثير من السيدات يفضلون وضع المكياج بشكل دائم حتى يظهرون جمال بشرتهم، كما يمكن استخدام الروج كمورد طبيعي رائع للخدود حيث يمنحها جمال وجاذبية غير عادية، ويمكن تحضيره بعدة ألوان مختلفة بالمنزل، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل روج الشفايف المنزلي بكل سهولة ومكونات اقتصادية توجد في كل بيت بخطوات بسيطة بالمنزل.

مكونات عمل روج الشفايف

سوف نتعرف على بعض المكونات البسيطة لعمل روج بألوان مختلفة بخطوات بسيطة وسهلة وهى كما يلي:-

ملعقة كبيرة من الفازلين.

2 ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند.

ملعقة كبيرة من لون الطعام الأحمر.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير روج الشفايف الرائع بألوانه المختلفة وهى كما يلي:-

نقوم بتسخين الفرن على درجة حرارة متوسطة ونتركها حتى تسخن. ثم نحضر طبق صغير ونضع ملعقة الفازلين داخل الفرن ونتركها حتى تذوب تمامًا. نخرج الطبق من الفرن، ثم نقوم بتفريغه في علبة روج فارغة تكون . ثم نقوم بإضافة زيت جوز الهند، ولون الطعام ونقلبهم مع بعض حتى تمزج المكونات جيدًا. نقوم بوضع العلبة في الثلاجة حتى تتماسك بعد ذلك نقوم باستخدام الروج.

طريقة عمل روج بالفازلين وقلم الشمع

سوف نتعرف على طريقة تحضير الروج في المنزل بخطوات سهلة وهى كما يلي:-