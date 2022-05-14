الطريقة الصحيحة لعمل كيكة الكريم كراميل الباردة قدرة قادر بقوامها المضبوط وبمكونات بسيطة

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الطريقة الصحيحة لعمل كيكة الكريم كراميل الباردة كيكة قدرة قادر، من دخول فصل الشتاء والشعور بالجو الحار لذلك يبدأ الجميع بالإكثار في تناول الحلويات المأكولات الباردة التي تمد الجسم بالشعور براحة وتقليل درجة الحرارة، ومن أحلى وأطعم الحلويات الباردة المغذية التي تحتوي على مكونات مفيدة جداً للجسم ويتم تحضيرها بمكونات متواجدة في جميع المنازل، وهي كيكة الكريم كراميل أو ما تسمى بـ كيكة قدرة قادر فهي لعشاق الكريم كراميل والحلويات الباردة وسنقدم لكم الطريقة الصحيحة لتحضيرها من المنزل. كيكة الكريم كراميل الباردة هناك 3 طبقات لعمل كيكة الكريم كراميل قدرة قادر وسنبدأ بمكونات وهي: المقادير للكراميل كوبين سكر

4 معالق كبار ماء. مقادير الكريم 4 بيضات.

نصف كوب سكر.

2 كوب حليب.

معلقة صغيرة فانيليا. مقادير الكيك 2 بيض.

كوب دقيق.

ملعقة صغيرة ڤانيليا.

معلقتين كبار حليب.

كوب سكر بودرة.

نصف كوب زيت.

معلقة صغيرة بيكينج بودر.

رشه ملح. طريقة كيكة الكراميل كراميل الباردة في البداية نحضر الكراميل نضع في طاسة 2 كوب من السكر و 4 معالق من الماء ونضعهم على النار حتى يغلو و يتحول السكر إلى اللون البني و يتكرمل السكر.

نرفع الكراميل من على النار ونقوم بسكب الكراميل في قالب الكيك ونتركه حتى يبرد.

بعد ذلك نقوم بتحضير الكريم نأتي بوعاء كبير ونقوم بوضع البيض و الفانيليا ونقوم بضربهم بالمضرب الكهربائي على سرعة عالية حتى يتغير لونه.

نضيف على البيض الحليب و السكر ونستمر في ضرب الخليط حتى يمتزجا المكونات مع بعضهم.

بعد ذلك نقوم بسكب خليط الكراميل على الكراميل البارد في القالب.

نبدأ في تحضير الكيك نضع البيض في وعاء و نضيف عليه البيض والفانيليا ونقوم بضربهم معًا جيداً.

ثم نضيف السكر البودر و نستمر في خفق المكونات جيدًا.

بعد ذلك نقوم بوضع الزيت والحليب على البيض ونقوم بضرب المكونات جيداً حتى يختلط.

نقلب الدقيق مع البيكنج بودر ورشة الملح ونقوم بوضع الدقيق على خليط البيض مع التقليب المستمر حتى يختفي أثر الدقيق مع الخليط.

نقوم بسكب خليط الكيك على خليط الكريم والكراميل في قالب الكيك.

ثم نقوم بوضع قالب كيكة الكريم كراميل في وعاء كبير ونملئ نصف الوعاء بماء دافئ.

بعد ذلك نضع الوعاء في الفرن على درجة حرارة 180 درجة لمدة 50 دقيقة حتى يتم تسويتها.

نخرج الكيك من الفرن ونقوم بوضع القالب في الثلاجة حتى يبرد الكيك تمامًا ويتماسك القوام.

ثم نضع القالب في حمام مائي دافئ لمدة 3 دقائق لكى يذوب الكراميل ويسهل قلب الكيك.

بعد ذلك نقوم بقلب كيكة الكريم كراميل في طبق التقديم وتزيين بالفواكهة وتقدم للطعام بالصحة والهنا. عمر شويل - جدة الطريقة الصحيحة لعمل كيكة الكريم كراميل الباردة قدرة قادر بقوامها المضبوط وبمكونات بسيطة - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الطريقة الصحيحة لعمل كيكة الكريم كراميل الباردة قدرة قادر بقوامها المضبوط وبمكونات بسيطة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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