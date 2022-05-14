نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات صبغ الحواجب طبيعيا في البيت” تاتو طبيعي منزلي” يدوم لأيام في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة صبغ الحواجب طبيعيًا، يعد صبغ الحواجب من أساسيات مستحضرات التجميل التي تستعمل من قبل العديد من النساء، ولذلك نلاحظ أن أغلبهن يفتشن عن البديل الغير مصنع للصبغة الصناعية لما فيها من آثار جانبية سلبية على الحواجب، والجدير بالذكر أن تكلفة الشراء تكون عالية، وفيما يلي سنذكر لكي سيدتي كيفية عمل صبغة طبيعية للحواجب في البيت وبعيداً عن الحناء أو المنتجات الكيميائية والتي تضر الحواجب على المدى البعيد، وأيضا بدون الحاجة إلى كوافير.

طريقة صبغ الحواجب طبيعيًا

يؤثر صبغ الحواجب في توحيد لون البشرة بالإضافة إلى عدم ظهور العيوب التي توجد بها فهو من أصول مستحضرات التجميل، وسنقدم لكِ طريقة عمل صبغة الحواجب الطبيعية بمواد متاحة بالمنزل وفي وقت قليل أيضًا.

طريقة صبغ الحواجب طبيعيًا بالكاكاو

يستخدم الكاكاو في عمل الكثير من مستحضرات التجميل، وذلك لأنه يحتوى علي العديد من الفوائد، وتعتبر هذه الطريقة من الطرق التي تناسب جميع ألوان البشرة.

المقادير

جل الالوفيرا.

ملعقة صغيرة من الكاكاو الخام.

فحم مطحون بمقدار قرص.

قرص فيتامين “هـ”.

طريقة التحضير:

أحضري إناء مناسب، ثم ضعي فيه جل الصبار والكاكاو وقلبيهم جيدًا.

ضعي قرص الفحم المطحون ببطء مع التحريك لكي تصلِ إلى الدرجة المفضلة لديكِ.

أما إذا كنت ترغبين بدرجة فاتحة من اللون البني، تستطيعين عدم وضع الفحم.

أضيفي المقدار الكامل الخاص بكبسولة فيتامين “هـ” إلى المزيج حتي يصل إلى التجانس.

ضعي المزيج في علبة صغيرة.

أحضري فرشاة ماسكارا غير مستعملة ويمكنك استخدامها الحواجب بمقدار ثلاث مرات في الأسبوع لمدة 20 دقيقة.

ننصحك باستخدامها مراتٍ عديدٍة لكي تصلي إلى درجة اللون المحببة إليكِ.

ضعي المزيج في الثلاجة للحفاظ عليه.

صبغ الحواجب بالقرنفل

في هذه الطريقة لن تحتاجي إلى استخدام أي مكونات سوى بعض حبات القرنفل، حيث يتم تحميص القرنفل جيداً حتى يصبح الرأس أسود، ويتم تمريرها بسهولة على الحاجب لتأخذ اللون البني الطبيعي والذي يدوم لعدة أيام، وليس هذا فقط بل يكثف شعر الحواجب.