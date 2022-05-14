طريقة صحية لقلي السمبوسة بدون زيت بطعم مقرمش ولذيذ

طريقة قلي السمبوسة بدون زيت، السمبوسة أكلة خفيفة تعتبر من المقبلات الشهية التي حشوها بالعديد من أنواع الحشو المختلفة سواء الجبن، أو اللحم المفرومة، أو البسطرمة أو غيرها الكثير حسب الرغبة، ولكنها من ألذ الأكلات التي تساعد في فتح الشهية، وأصبحت تقدم في العديد من الموائد المختلفة بجانب الكثير من الأكلات خاصتا في شهر رمضان، والآن سوف نتعرف على كيفية عمل السمبوسة بطريقة مختلفة، وهي بدون استخدام أي زيوت بشكل صحي ويتم ذلك بخطوات بسيطة، تابعونا الآن في هذا المقال لمعرفة التفاصيل.

طريقة عمل السمبوسة في المنزل بطريقة صحية

إذا كنتي تهتمي بعمل الأكلات الصحية لأسرتك، يمكنك الآن الاستمتاع بالسمبوسة اللذيذة، بدون استخدام الزيت وذلك بوضعها في الفرن بطريقة معينة حتى يتم نضجها بشكل كامل، وتصبح نفس شكل والطعم الرائع الذي اعتدنا عليه عند تناولها، كما يمكن لكل سيدة أن تقوم بتحضير عجينة السمبوسة في المنزل بشكل أمن وصحي وبدون أي مجهود أو تكاليف، وطريقة إعداد السمبوسة بشكل كامل كالآتي:

مكونات العجينة

كوب وربع من الماء الدافيء.

كوبين من الدقيق الأبيض.

أربع ملاعق من زيت الذرة.

رشه من الملح.

رشه من الفلفل الأسود.

مكونات عمل السمبوسة

كوب من اللبن.

ربع كوب من الزيت النباتي.

طريقة التحضير