نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل الشيش طاووق المشوية بخلطة وتتبيلة المطاعم وبطعم ومذاق لذيذ في المقال التالي
احلي طريقة عمل الشيش طاووق، هناك بعض الأكلات التي تعتبر مميزة، تهتم كل ربة منزل باختيار الأفضل منها بغرض كسر الروتين المعتاد الأكلات اليومية، وبالطبع من أهم هذه الأكلات التي يمكن أن تقدم هي الشيش طاووق الرائع ، فهو عبارة عن قطع من صدور الدجاج المتبله، والتي يتم وضعها في أسياخ مع بعض الخضروات، ويتم شويها بالطريقة المناسبة لربو المنزل، لتصبح في النهاية أكلة يمكن تقديمها مع الأرز أو في ساندوتشات مميزة في أي وقت ت وفي أي وجبه، ويحبها الكبار والصغار، والآن لكل سيدة تهتم بمعرفة عمل الشيش طاووق المميز في البيت بنفس خطوات المطاعم عليكم بمتابعة هذا المقال.
طريقة عمل الشيش طاووق مثل المطاعم في المنزل
الشيش طاووق لا يحتاج إلى وقت كبير لتجهيزه، ولا حتى لمكونات متعددة كما يظن البعض من الامهات،فكل مايحتاج إليه هو اتباع خطوات بسيطة وسريعة لتجهيزها بأجمل طعم وشكل، واليكم الخطوات وهي كالآتي:
المكونات
- نصف كيلو من صدور الدجاج المخلية من العظم.
- اربع ملاعق كبار من الزبادي البلدي.
- ملعقة صغيرة من الملح.
- رشه فلفل اسود.
- رشه من الزعتر.
- رشه من بودرة الثوم.
- رشه من بودرة البصل.
- ملعقة صغيرة من الكاري.
- رشه من بهارات الدجاج.
- ثلاث حبات طماطم مقطعة مكعبات.
- حبتين بصل مقطع شرائح صغيرة.
- ثلاث قرون فلفل مقطع شرائح صغيرة.
- أسياخ من الخشب حسب الكمية.
طريقة التحضير
- يتم تنظيف قطع الدجاج قبل تتبيله بشكل جيد.
- احضري وعاء ويتم إضافة بداخله الزبادي، واخفقي الزبادي مع إضافة الملح، والفلفل الاسمر، وبودرة الثوم والبصل، والكاري والزعتر.
- قلبي كل هذه المكونات جيدًا حتى تصبح تتبيله متجانسة بشكل كامل.
- احضري قطع الدجاج ويتم تقطيعها مكعبات سميكة صغيرة الحجم.
- بعد ذلك غطي قطع الدجاج بالتوابل بشكل كامل.
- اتركيها داخل الثلاجة لمدة ثلاث ساعات حتى تتشرب التوابل بالكامل لشكل جيد.
- احضري الأسياخ التي تم تجهيزها.
- ضعي في كل سيخ قطعتين من الدجاج ثم قطعة واحد من كلًا من الطماطم، والبصل والفلفل، ثم قطعتين اخرتين من الدجاج.
- هكذا افعلي مع كل السياح حتى تنتهي كل كمية الدجاج الموجودة.
- أحضري الشواية حسب الموجودة فحم أو كهرباء أو حتى الفرن العادي.
- رصي الأسياخ عليها واتركيها حتى يتغير لونها ويتم شويها وتصبح ذات لون ذهبي غامق.
- قلبي الأسياخ على كل الجوانب حتى الحصول على الشكل المطلوب.
- يمكنك تقديمها الآن في أطباق بشكل مميز مع الطحينة والسلطات المميزة، أو في ساندويتشات رائعة.
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