نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط التقديم في وظائف حرس الحدود للرجال jobs.sa للمديرية العامة 1443 وشروط التقديم في المقال التالي
رابط التقديم فى وظائف حرس الحدود للرجال 1443 وشروط التقديم، منذ أن أعلنت المديرية العامة لحرس الحدود عن فتح باب التقديم في وظائف الشؤون العامة لحرس الحدود التابعة إلى وزارة الداخلية السعودية عن توفير عدد من الرتب العسكرية (جندي، عريف، رقيب، وكيل رقيب) و الوظائف للرجال فقط، كما أن الوظائف متاحة في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، و حددت مدرية حرس الحدود أن التقديم إلكتروني عبر المنصة الرسمية، كما وضحت أن هناك بعض الشروط و الضوابط التي لابد من توافرها في المتقدم في وظائف حرس الحدود لقبول طلب التوظيف وسنقدم لكم هذا مع توضيح خطوات التقديم.
رابط التقديم في وظائف حرس الحدود رجال 1443
يبحث عدد كبير من الشباب السعوديين عن طريقة التقديم في وظائف المديرية العامة لحرس الحدود التي أعلنت عنها عبر صفحات التواصل الإجتماعي لتعيين برتب مختلفة في الشؤون العسكرية، خطوات التقديم هي:
- في البداية قم بالدخول إلى بوابة أبشر للتوظيف jobs.sa.
- بعد ذلك قم بالنقر على القائمة الرئيسية واختيار أيقونة الوظائف المتاحة.
- ثم قم بالضغط على أيقونة وظائف حرس الحدود.
- سيظهر أمامك كافة الرتب المطلوبة قم باختيار الرتبة المناسبة لمؤهلك الدراسي.
- بعد ذلك قم بملء البيانات المطلوبة في التقديم.
- ثم قم برفع المستندات والأوراق المطلوبة للتقديم في الوظيفة.
- قم بالنقر على أيقونة تقديم طلب التوظيف.
موعد التقديم في وظائف حرس الحدود للرجال 1443
كما حددت إدارة حرس الحدود عن موعد فتح باب التقديم ويبدأ من يوم السبت 14 مايو 2022 الموافق 13 شوال 1443 ويستمر باب التقديم مفتوح حتى يوم الخميس 19 مايو 2022 الموافق 18 شوال 1443.
شروط التقديم في وظائف حرس الحدود للرجال العسكري 1443
هناك بعض الضوابط والشروط التي وضعتها إدارة حرس الحدود للرجال لقبول تقديم طلب التوظيف، الشروط هي:
- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
- يشترط أن يكون المتقدم حسن السيرة والسلوك والسمعة.
- ألا يكون المتقدم قد سبق الحكم عليه في قضايا تتعلق بالشرف والأمانة والفساد.
- أن يكون المتقدم حاصل على المؤهل المطلوب للوظيفة.
- إذا كان المتقدم متزوج يشترط أن تكون الزوجة سعودية الجنسية.
- اجتياز المتقدم كافة الاختبارات القدرية.
- أن يكون لائق صحيا وطبيا
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رابط التقديم في وظائف حرس الحدود للرجال jobs.sa للمديرية العامة 1443 وشروط التقديم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.