رابط التقديم في وظائف حرس الحدود للرجال jobs.sa للمديرية العامة 1443 وشروط التقديم

رابط التقديم فى وظائف حرس الحدود للرجال 1443 وشروط التقديم، منذ أن أعلنت المديرية العامة لحرس الحدود عن فتح باب التقديم في وظائف الشؤون العامة لحرس الحدود التابعة إلى وزارة الداخلية السعودية عن توفير عدد من الرتب العسكرية (جندي، عريف، رقيب، وكيل رقيب) و الوظائف للرجال فقط، كما أن الوظائف متاحة في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، و حددت مدرية حرس الحدود أن التقديم إلكتروني عبر المنصة الرسمية، كما وضحت أن هناك بعض الشروط و الضوابط التي لابد من توافرها في المتقدم في وظائف حرس الحدود لقبول طلب التوظيف وسنقدم لكم هذا مع توضيح خطوات التقديم.

رابط التقديم في وظائف حرس الحدود رجال 1443

يبحث عدد كبير من الشباب السعوديين عن طريقة التقديم في وظائف المديرية العامة لحرس الحدود التي أعلنت عنها عبر صفحات التواصل الإجتماعي لتعيين برتب مختلفة في الشؤون العسكرية، خطوات التقديم هي:

في البداية قم بالدخول إلى بوابة أبشر للتوظيف jobs.sa.

بعد ذلك قم بالنقر على القائمة الرئيسية واختيار أيقونة الوظائف المتاحة.

ثم قم بالضغط على أيقونة وظائف حرس الحدود.

سيظهر أمامك كافة الرتب المطلوبة قم باختيار الرتبة المناسبة لمؤهلك الدراسي.

بعد ذلك قم بملء البيانات المطلوبة في التقديم.

ثم قم برفع المستندات والأوراق المطلوبة للتقديم في الوظيفة.

قم بالنقر على أيقونة تقديم طلب التوظيف.

موعد التقديم في وظائف حرس الحدود للرجال 1443

كما حددت إدارة حرس الحدود عن موعد فتح باب التقديم ويبدأ من يوم السبت 14 مايو 2022 الموافق 13 شوال 1443 ويستمر باب التقديم مفتوح حتى يوم الخميس 19 مايو 2022 الموافق 18 شوال 1443.

شروط التقديم في وظائف حرس الحدود للرجال العسكري 1443

هناك بعض الضوابط والشروط التي وضعتها إدارة حرس الحدود للرجال لقبول تقديم طلب التوظيف، الشروط هي: