تحضير كيكة الشوفان المشبعة المغذية بأكثر من طريقة في البيت هنخس ونأكل كيكة حلوة

تعتبر كيكة الشوفان واحدة من أفضل أنواع الحلوى المميزة التي لديها نكهة شهية للغاية، فيحتوي الشوفان على نسبة كبيرة من العناصر الغذائية المفيدة التي من بينها الفيتامينات والمعادن والألياف، فيقدم الشوفان الكثير من الفوائد للجسم ويمكن بكل سهولة تحضيرها في المنزل بأكثر من نكهة وفيما يلي طريقة تحضير كيكة الشوفان في المنزل.

طريقة تحضير كيكة التفاح بالشوفان

تعتبر تلك الكيكة من أفضل أنواع الكيك فتتسم بالمذاق الشهي بالإضافة إلى سهولة تحضيرها في المنزل، فلدى الشوفان الكثير من الفوائد التي يقدمها للجسم وفيما يلي الخطوات التي تتبع في تحضير كيكة التفاح بالشوفان في المنزل.

مقادير تحضير كيكة التفاح بالشوفان

نصف كأس من سكر الفواكه. ثمرتان كبيرتان من التفاح. أربعة بيضات بدرجة حرارة الغرفة . القليل من السكر المكىمل للتزيين. كأس إلا ربع من الزيت. كأس من اللبن. قطعة من الخميرة الفورية. كأس ونصف الكأس من رقائق الشوفان. كأس من الدقيق الأبيض.

خطوات تحضير كيكة الشوفان بالتفاح

يتم قلب السكر على النار في مقلاة عميقة وتركه لحين أن يتغير لونها إلى اللون الذهبي ثم يتم وضع قطع التفاح قبل أن يبرد السكر ثم يتم تركه جانبًا. بعد ذلك يتم خلط البيض بالخلاط ثم يتم إضافة سكر الفواكه والفانيليا بشكل تدريجي وبعد ذلك يتم إضافة الزيت والحليب. القيام بإضافة الشوفان ثم يتم وضع الدقيق والخميرة وتقلب المكونات حتى الحصول على قوام كريمي. بعد ذلك يتم وضع الخليط في صينية ثم يتم إدخاله إلى الفرن الساخن المسبق. بعد ذلك يتم تركه لحين أن ينضج وفي النهاية يتم تركه لحين أن يبرد ثم بعد ذلك يتم إضافة السكر الكراميل بالتفاح من أجل التزيين.

طريقة تحضير كيكة الشوفان بالتمر

تعتبر كيكة الشوفان بالتمر من أكثر الوصفات التي يتم الحصول عليها باستخدام الشوفان وفيما يلي المقادير والطريقة الصحيحة لعمل كيكة الشوفان بالتمر

مقادير تحضير كيكة الشوفان بالتمر