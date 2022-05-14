وصفة طبيعية للتخلص من الرؤوس السوداء والحبوب الموجودة بالبشرة

وصفة للتخلص من الحبوب والرؤوس السوداء، حب الشباب والبثور السوداء من أكثر المشاكل الجمالية شيوعًا بين المراهقين، ويرتبط ظهوره بالبلوغ، وهو يحدث نتيجة تغير في مستويات الهرمونات في الجسم، مما يتسبب في إثارة العديد من المشاكل النفسية وتقليل الثقة بالنفس، حيث يحدث حب الشباب نتيجة زيادة إفراز الغدد الدهنية في مرحلة البلوغ، وزيادة الإصابة بالالتهابات البكتيرية التي تؤدي إلى تراكم خلايا الجلد الميتة، وانسداد المسام، كما يمكن أن ينتج حب الشباب والبثور السوداء عن التعرض لأشعة الشمس واستخدام المنشطات وكريمات التجميل التي تسد المسام.

وصفه للتخلص من الحبوب والرؤوس السوداء

يمكن التخلص من هذه المشكلة المزعجة من خلال وصفة سحرية يتم تحضيرها في المنزل بمكونات طبيعية وخطوات سهلة وبسيطة بدلاً من التوجه لصالون التجميل وصرف مبالغ باهظة للتخلص من تلك الحبوب والبثور السوداء، مما يجعل الوجه نضر وذو بشرة بيضاء لامعة خالية من العيوب والتصبغات الجلدية، فيمكن متابعة تلك الوصفة المنزلية الفعالة للتخلص من مشاكل الوجه بالكامل وهي كما يلي:

وصفة العسل والبيض

يمكن مزج ملعقة كبيرة من العسل الأبيض في حبة واحدة من البيض، حيث يعمل العسل والبيض على التقليل من إفراز الغدد الدهنية والعمل على شد الجلد، والتخلص من طبقات الجلد الميتة، وبالتالي الحصول على بشرة ناعمة ونظيفة خالية من آثار الحبوب والبثور السوداء والبيضاء.

وضع المزيج على الحبوب الموجودة في الوجه والأنف ثم يترك لمدة عشرون دقيقة قبل أن يشطف الوجه من آثار الوصفة بالماء الفاتر والغسول، ومن الضروري تكرار هذه الوصفة مرة واحدة كل أسبوع للحصول على أفضل النتائج.

وصفة الكركم

يحتوي الكركم على نسبة عالية من المواد والمركبات الطبيعية المطهرة للبشرة، والتي تعمل على علاجها من آثار الحبوب وإخفاء علامات البثور والرؤوس السوداء: