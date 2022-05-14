نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسرار نجاح كيكة البرتقال الشهية الغنية بفيتامين سي في المنزل بسهولة في المقال التالي
البرتقال من الفواكه المميزة بين جميع أنواع الفواكه والتي مميزة عن غيرها أنها تحتوي على فيتامين سي الذي يساعد على إشراقه البشرة ونعومتها لذلك تحرص الأمهات على تناول البرتقال أو عصير البرتقال الطازج وتقديمه لأفراد الأسرة، ومن الأشياء التي تشتق من عصير البرتقال ويتم تحضيرها بالإعتماد عليه بشكل أساسي هي كيكة البرتقال الشهية التي تعتبر غنية بالفيتامينات وغيرهم وتتميز برائحة البرتقال المميزة التي تميزها دون عن غيرها من أصناف الكيك الأخرى كما أنها تعتبر خفيفة لا تؤثر على المعدة أو ما شابه وبدلاً من تحضير كيك البرتقال جاهز من المحلات يمكنك تحضيره في المنزل بالطريقة العادية ونقدم لكم طريقة تحضير كيكة البرتقال عبر هذا المقال.
طريقة تحضير كيكة البرتقال
مكونات التحضير:
- ثلاثة كأس من الدقيق.
- ثلاث بيضات متوسطة الحجم.
- نصف كأس من عصير البرتقال.
- كأس من الحليب.
- كأس ونصف من السكر.
- ملعقتين كبيرتين من بشر البرتقال.
- كيس من البيكنج بودر.
- نصف كأس من الزبدة.
- كيس من الفانيليا.
طريقة التحضير والإعداد:
- الخطوة الأولى نقوم بتحضير اثنين بولة صغيرة الحجم ونقوم بفصل البيض ووضع الصفار في بودرة البياض في بوله أخرى ونضع الملح على البياض ثم نحضر المضرب اليدوي ونقوم بإخفاقه.
- الخطوة الثانية بالنسبة للوعاء الآخر وعاء الصفار نقوم بوضع الزبدة عليه ثم إضافة باقي المكونات من السكر وعصير البرتقال وباستخدام ملعقة نقوم بتقليب كافة المكونات حتى تمتزج معاً.
- بعد إضافة المكونات السائلة نقوم بإضافة مسحوق بشر البرتقال والبيكنج بودر ومكون الحليب الأساسي بعد ذلك يتم إضافة الدقيق بعد نخله ولكن ببطئ تدريجياً.
- في تلك الخطوة نقوم بإضافة الوعاء الأول على الوعاء الثاني ونقوم بالعجن باستخدام ملعقة خشبية أو ملعقة من السيليكون ونستمر في التقليب حتى نصل إلى القوام المناسب.
- بعد ذلك يتم تشغيل الفرن الكهربائي على درجه حرارة 180 درجه ثم نحضر صينية خاصه بالفرن ذات حجم صغير بحسب الكمية ويتم فرد فيها ورقة زبدة حتى لا تلتصق.
- اسكبي خليط الكيك في الصينية وبعد ذلك يتم إدخال صينية الكيك إلى الفرن على الرف الشبكي لمدة 30 دقيقة ولا يتم فتح الفرن أثناء تلك الفترة.
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