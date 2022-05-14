أسرار نجاح كيكة البرتقال الشهية الغنية بفيتامين سي في المنزل بسهولة

البرتقال من الفواكه المميزة بين جميع أنواع الفواكه والتي مميزة عن غيرها أنها تحتوي على فيتامين سي الذي يساعد على إشراقه البشرة ونعومتها لذلك تحرص الأمهات على تناول البرتقال أو عصير البرتقال الطازج وتقديمه لأفراد الأسرة، ومن الأشياء التي تشتق من عصير البرتقال ويتم تحضيرها بالإعتماد عليه بشكل أساسي هي كيكة البرتقال الشهية التي تعتبر غنية بالفيتامينات وغيرهم وتتميز برائحة البرتقال المميزة التي تميزها دون عن غيرها من أصناف الكيك الأخرى كما أنها تعتبر خفيفة لا تؤثر على المعدة أو ما شابه وبدلاً من تحضير كيك البرتقال جاهز من المحلات يمكنك تحضيره في المنزل بالطريقة العادية ونقدم لكم طريقة تحضير كيكة البرتقال عبر هذا المقال.

طريقة تحضير كيكة البرتقال

مكونات التحضير:

ثلاثة كأس من الدقيق.

ثلاث بيضات متوسطة الحجم.

نصف كأس من عصير البرتقال.

كأس من الحليب.

كأس ونصف من السكر.

ملعقتين كبيرتين من بشر البرتقال.

كيس من البيكنج بودر.

نصف كأس من الزبدة.

كيس من الفانيليا.

طريقة التحضير والإعداد: