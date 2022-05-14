كفتة البطاطس الشهية بطعم رائع ولذيذ أشهى وجبة للعشاء والفطور

كفتة البطاطس الشهية ، من الوجبات اللذيذة والمغذية جداً مناسبة جداً في وجبة العشاء فهي خفيفة وشهية بجانب السلطات أو أي نوع من الصوص أو الكاتشب، يمكن تقديمها أيضاً في وجبة الإفطار كنوع من السندويتشات فهي رائع جداً في جميع أشكالها، تعتبر من الوجبات التي يمكن تقديمها بأكثر من شكل وأكثر من طريقة فهي من الوجبات الرائعة وتعتبر بديلة للبطاطس المقلي، وتعتبر من الوجبات المناسبة للكبار والصغار فالعديد من الأطفال يعشقن الوجبات السريعة، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم متابعينا الكرام طريقة عمل كفتة البطاطس الشهية بالمنزل بطريقة سهلة وبسيطة.

مكونات عمل كفتة البطاطس الشهية

يتم تحضير كفتة البطاطس من خلال أبسط المكونات المتوفرة لدينا وهي كما يلي:ـ

3 حبات من البطاطس.

2 بصلة مقطعة أجزاء صغيرة.

2 ملعقة كبيرة من البقدونس المفروم.

75 جرام من الجبن المبشور موتزاريلا.

ملعقة صغيرة فلفل أسود.

ملعقة كبيرة زبدة.

2 ملعقة من الزيت.

ملعقة صغيرة ملح.

4 ملاعق كبيرة من الدقيق.

للتغطية

2 بيضة.

رشة من الملح.

كوب من البقسماط.

طريقة التحضير

يتم تحضير كفتة البطاطس الشهية من خلال خطوات سهلة هي كما يلي:ـ

نقوم بتقشير حبات البطاطس ثم يتم غسلها جيداً ثم تقطع إلي مكعبات ثم توضع في وعاء. ثم نقوم بإضافة الماء إليها حتي تغطى به، ثم توضع على نار متوسطة حتي تغلي وتسلق وتنضج تماماً. نطفئ النار ثم نترك البطاطس حتي تبرد، ثم نقوم ببشر مكعبات البطاطس باستخدام مبشرة. ثم نضع مقلاة على النار ثم نضيف إليها الزيت ونتركه يسخن ثم نضيف البصل ثم نقلب المكونات حتي يذبل البصل تماماً ويأخذ لون ذهبي فاتح جداً. نضيف إلي البصل الزبدة ثم نضيف الجبن المبشور ثم نقلب المكونات على نار هادئة جداً حتي تذوب الجبنة والزبدة ثم نطفئ النار. نقوم بوضع البطاطس المبشورة في طبق ثم نضيف إليها الملح والفلفل الأسود ثم نضيف البقدونس المفروم. ثم نضيف خليط الجبن والبصل ونقلب المكونات جيداً حتي تختلط مع بعضها البعض. نضيف إلي الخليط الدقيق ونقلب المكونات مرة أخرى حتي تتجانس ويتكون لدينا خليط متماسك.

طريقة التشكيل