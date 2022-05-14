اصبغي حواجبك في المنزل باللون البني طبيعياً صبغة تدوم طويلاً.. بديل التاتو

صبغ الحواجب طبيعياً، يوجد الكثير من الفتيات الذين يقوموا من وقت لآخر بصبغ الحواجب للحصول على مظهر جديد ومختلف، فمع كثرة تلوين الحواجب تعرض شعيرات الحاجب للتساقط وحدوث فراغات لذلك يبحث الكثير من الفتيات عبر الإنترنت عن وصفات طبيعية لتلوين الحواجب دون أن تسبب لهم أي مشاكل على المدى البعيد وتدوم لفترة طويلة، فيمكنك بمكونات سهلة وبسيطة من مطبخك الحصول على اللون الذي ترغبين فيه سواء بني أو أسود وكذلك يمكنك تلوين الحواجب أشقر بمكونات لا تخطر على البال وهذا ما سوف نتناوله في مقالنا هذا.

صبغ الحواجب طبيعياً

يمكنك تلوين الحواجب باللون البني طبيعياً وذلك من خلال الآتي:

يتم إحضار كل من ملعقة صغيرة من الكاكاو.

ملعقة جيل الصبار أو الألوفيرا.

قرص فحم مطحون.

كبسولة فيتامين ه.

يتم إحضار طبق ويتم خلط كل من الكاكاو والجيل ويتم خلطهم جيداً.

ثم يتم إضافة قرص الفحم المطحون عليهم عند رغبتك في الحصول على اللون البني الغامق.

يتم إضافة الفيتامين وتقليبهم جيداً للوصول إلى خليط متجانس.

ثم يتم توزيع الخليط على الحواجب بواسطة فرشاة ويتم تركة لمدة تتجاوز عشرين دقيقة.

يتم تكرار العملية من وقت لآخر للحصول على النتيجة المرغوب فيها.

يمكنك الاحتفاظ بباقي الخليط في الثلاجة عدة أسابيع.

صبغ الحواجب بالقهوة

يمكنك تلوين الحواجب بالقهوة للحصول على لون بني داكن يدوم طويلا وذلك من خلال الآتي:

يتم إحضار ملعقة كبيرة من القهوة.

ملعقة صغيرة كاكاو.

مقدار ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند.

ملعقة كبيرة من العسل.

يتم إحضار وعاء ويتم إضافة القهوة والكاكاو وإضافة زيت جوز الهند وتقليبهم جيدا.

ثم يتم إضافة العسل بعد ذلك ومزجهم مع بعض للحصول على عجينة متجانسة يتم تطبيقها على الحواجب وتركها لمدة تتجاوز ربع ساعة.

يتم وضع باقي الخليط في الثلاجة لاستخدامه بعد ذلك مدة تتجاوز أسبوع.

فوائد القهوة للبشرة والشعر

تعمل القهوة على صبغ الشعر والحواجب باللون البني الفاتح.

كما تعمل القهوة على تقشير البشرة وجعلها نضرة.

تعمل القهوة على صبغ الشعر بالشكل الطبيعي ومنحها اللون البني الغامق والفاتح.

تعد القهوة ماسك طبيعي لتفتيح البشرة وشد الوجه والتخلص من التجاعيد والخطوط الرفيعة الموجودة في البشرة.

تعطي البشرة النضارة والنعومة المطلوبة.

في الختام فقد تعرفنا على طريقة صبغ الحواجب طبيعيا، وكيفية صبغها باللون البني للحصول على مظهر جميل وجذاب يدوم طويلاً دون أن تتعرض لتساقط في شعيرات الحاجب أو حدوث فراغات، فهذه المكونات الطبيعية تقي من تعرضك للتحسس.