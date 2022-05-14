نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خلطة فعالة لتبييض الركب والكوعين واليدين من أول استعمال ضعيها وفي دقائق سيختفي السواد في الحين في المقال التالي

عمر شويل - جدة أسرع تفتيح الكوع والكوعين، من المناطق التي تشهد إسمرار شديد بالجسم الكوع والركبتين، دائما ما نرى تلك المناطق تظهر بشكل سيئ من حيث تراكم طبقات داكنة، تعرض أصحابها للإحراج.

من الآن تمتعي سيدتي بكوعين ذات بياض ناصع وملمس ناعم، وركبتين تخلوان من الجلد الميت والبقع الداكنة، إليكم أسرع الوصفات الطبيعية التي تخلو من العناصر الضارة للبشرة، كما نود أن نقدم وصفة لتبييض الجسم وايضا خلطه لتبيض الوجه والرقبه بمكونات طبيعية، بجانب وصفة تبييض الجسم كامل خلال أسبوع واحد فقط.

وصفة لتبييض الركب والكوعين

وصفة العسل والليمون:

أصبح من السهل عمل ماسك طبيعي يخلص من الإسمرار بالكوع والركبتين، من خلال العسل وعصير الليمون، تابعي معنا سيدتي الجميلة الوصفة التالية:

تخلط ملعقة كبيرة من العسل النحل، مع عصير ليمونة واحدة.

يطبق الخليط على الكوع والركبتين.

أتركي الخليط حتى تمتص البشرة العناصر.

بعد مرور 20 دقيقة اشطفي الكوع والركبتين.

مع المداومة على تكرار الوصفة بمعدل 3 مرات في الأسبوع الواحد، ستمنحي بشرتك بياض واضح، وتخلص تام من المناطق المعرضة للاسمرار.

كرري الوصفة فترة زمنية حتى تحصلين على ما ترغبين في التفتيح.

وصفة الزبادي والكركم:

في إناء اخلطي ملعقة كبيرة من الزبادي، وأضيفي إليها ملعقة صغيرة من مسحوق الكركم؛ قلبي الخليط أن.

قومي بدهن الخليط على الكوعين والركبتين جيدا.

أتركي مدة تصل إلى 20 دقيقة.

تكرر تلك الوصفة يوميا إلى حين الوصول إلى النتيجة المطلوبة في تفتيح الكوع والركبتين.

وصفة زيت الزيتون والسكر لتفتيح الكوع والركبتين:

يعد السكر وزيت الزيتون مقشر طبيعي للبشرة، تعمل على إزالة الجلد الميت، وتنعيم البشرة.

طريقة الاستخدام:

يخلط مقدار فنجان من السكر الأبيض، مع مقدار نصف فنجان من زيت الزيتون.

خذي من الخليط ودلكي الكوعين والركبتين جيدا مدة تصل إلى ثلاثة دقائق.

اشطفي الكوع والركبتين.

يجب المداومة على تلك الوصفة بمعدل مرتين في الأسبوع الواحد للحصول بياض جيد.

وصفه النشا والليمون لتفتيح الكوعين واليدين

مع وصفه النشا والليمون المذهلة التي تزيل اسمرار الكوعين والركب ستجدين نتيجة واضحة من أول استخدام، فقط امزجي ملعقة كبيرة من مسحوق النشا وملعقة صغيرة من عصير الليمون مع ملعقة صغيرة من ماء الورد واخلطي جميع المكونات معا ثم وزعي الخليط على اماكن الاسمرار سواء على الكوعين والركب واليدين يترك الخليط لمدة ساعة ونصف حتى يجف تماماً ثم افركي الماسك قبل شطفه بالماء البارد، احرصي على تكرار تلك الوصفة مرة من كل أسبوع الوصول إلى نتيجة مبهرة.

وصفة لتفتيح اليدين مع استخدام الملح

مع وصفة الملح التي تلعب دورا هام في تفتيح اليدين سريعا ستلاحظين الفرق بنفسك فقط كل ما عليكي هو أخذ ملعقة من الملح وفرك يديكي بها جيدا مع حركات دائرية وتترك على الجلد لمدة ربع ساعة قبل أن تشطف بالماء البارد، تكرر تلك العملية ثلاث مرات في الأسبوع وستجدين الطبقة الميتة المتراكمة على سطح اليدين تم تقشيرها وأصبحت يديكي افتح عما سبق.

وصفة النشا وماء الورد لتبييض الركب

عن طريق وصفة النشا وماء الورد التي تمنحك تفتيح سريع للركب والأكواع في غضون نصف ساعة من استخدامه كونها تعمل على تقشير الطبقة الميتة السوداء من على الجلد، من خلال دمج ملعقة من النشا مع ملعقة من ماء الورد ثم توزع جيد على مناطق الاسمرار مع التدليك وتترك لمدة نصف ساعة حتي تجف من ثم يشطف بالماء الفاتر.

الليمون وقدرته في تبييض الكوعين والركب سريعا

الركب والكوعين من أكثر المناطق التي تصاب بالاسمرار وكذلك ليس من السهل التخلص من غمقان تلك المناطق بسهولة، ومن خلال وصفة الليمون التي تعد أفضل الوصفات التي تعطي نتيجة مبهرة في تبييض الكوعين والركب، ستحصلين على نتيجة واضحة مع فرك نصف ليمونة يوميا على تلك المناطق، ولكن تجنبي استخدامها خال أن كنت تعانين من الحساسة تجاه الليمون.