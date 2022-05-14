اصنعي فطيرة الجلاش السريعة وصفة جديدة ومبتكرة بطريقة سهلة وبسيطة

دائما ما يحتاج الجميع للتجديد والابتكار في الأكلات التي يم تناولها باستمرار، حيث أن التكرار في الوصفات يتسبب في الشعور بالملل ورفض تناول الطعام وتحديداً للأطفال، وتزداد عمليات البحث بشكل كبير من قبل الأمهات باستمرار عن وصفات جديدة ومختلفة، والتي يمكن تقديمها للأسرة في الأوقات المختلفة، وفطيرة الجلاش واحدة من الوصفات التي لقت قبولاً كبيراً من الجميع، وتحرص الأمهات على إعدادها في وجبة الإفطار أو العشاء، حيث تتميز لطعم الخطير المختلف جداً، وسوف تنال إعجابكم أيضاً عندما تجربوها، وسوف نتعلم معاً طريقة عمل فطيرة الجلاش.

طريقة عمل فطيرة الجلاش

فطيرة الجلاش من الوصفات السهلة جداً والتي يمكن حشوها بأكثر من حشو، حيث يمكن تقديمها كنوع من أنواع المقبلات أو الحلويات حسب الرغبة، وكلا هذا حسب الأذواق أو ما يطلبه أفراد الأسرة، وتتميز تلك الوصفة بسهولة تحضيرها فهي لا تحتاج لوقت كبير ولا مجهود.

المكونات:

نصف كيلو جلاش.

نصف كوب سكر بودر.

2 كوب من اللبن.

نصف كوب سمن ذائب.

ملعقة صغيرة فانيليا.

2 ملعقة كبيرة نشا.

مكسرات.

شربات.

طريقة التحضير: