طريقة فرد الشعر الخشن وتنعيمه باستخدام الفازلين اقوي كيراتين طبيعي

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عمر شويل - جدة طريقة فرد الشعر الخشن نميل إلى استخدام العديد من المنتجات لا نهاية لها للتعامل مع العديد من مشكلات الجمال، وسوف نوضح لك في هذه المقالة كيف يمكن للمنتجات اليومية تحسين مظهرك لتحسين جودة شعرك والعديد من الاستخدامات الأخرى، عن طريق استدام الفازلين الشهير، حيث يمكن لهذا المنتج أن يؤدي أدوارًا مذهلة مختلفة لا تُمنح له دائمًا، في الواقع يمكن أن تتجاوز استخداماته الحماية البسيطة للبشرة الجافة بفضل كتالوج الاستخدامات المذهل. مجموع سكين الجيش السويسري للعناية بالجمال.

طريقة فرد الشعر الخشن باستخدام الفازلين

من الفوائد العظيمة للفازلين أنه يستخدم فرد الشعر الخشن، و يساعد الشعر دون التسبب في أي أضرار جانبية، على عكس بعض المنتجات الكيماوية والأدوية التي تسبب تساقط الشعر ما عليك سوى اتباع إحدى الطرق التالية:

اغسلي شعرك وجففيه جيدًا ، ثم ضعي القليل من الفازلين عليه لأن هذا يعالج الشعر الباهت ويمنحه لمعانًا. اغسلي شعرك بالشامبو ثم ضعي القليل منه ، لتجديده وإعطائه الحيوية. دهن أطراف شعرك بالفازلين قبل الذهاب إلى الفراش واتركه حتى تستيقظ في الصباح. دلكي فروة رأسك بكمية قليلة من الفازلين لتسريع نموها وزيادة كثافتها ومنع تساقط الشعر. ضعي القليل من الفازلين على الشعر المتعرج أو المجعد بعد الاستحمام ، ثم اتركيه ، وستلاحظين أنهما أصبحا أكثر نعومة.

وصفة الفازلين لفرد الشعر الخشن

ملعقتان من النشا.

ملعقة من الفازلين.

ملعقة من الدقيق.

ملعقة عصير ليمون.

ملعقة صغيرة من جل من الصبار.

نستخدم زيت زيتون.

نستدم زيت خروع.

نستدم زيت سمسم.

كيفية تحضير كيراتين الفازلين للشعر الخشن

يمكن تحضير الكيراتين مع النشا والهلام البترولي باستخدام وعاء مناسب، نضع جميع المكونات معًا ونقلب جيدًا، والباقي حتى نحصل على قوام مناسب للخليط، حيث يجب أن يكون الخليط ناعمًا وسهلًا للأفراد على باقي الخصلات، يتطلب التطبيق أيضًا أن يتم ذلك في حوالي خمسة وثلاثين دقيقة، وبعد ذلك يمكن غسل الشعر بالماء والشامبو المناسب لنوعه، فالخليط لا يساعد فقط في تنعيم الشعر، ولكن من خلال تطبيقه يستقبل الشعر نسبة عالية من العناصر الغذائية.

نصائح جمالية يمكنك تجربتها باستخدام الفازلين

في قائمة النصائح هذه ، ستتاح لك الفرصة لترى أن هذا القدر الشهير ليس مضمونًا ليكون منتجًا مغذيًا وشفائيًا كما يتضح من مقال من Healthline. ومع ذلك ، من المهم التأكيد على أن الفازلين عبارة عن مرطب أساسه البارافين وهو خليط معقد من الهيدروكربونات الصلبة. قد يكون قابلاً للاشتعال ويجب استخدامه بحذر،إليك ما لا يقل عن 7 نصائح جمالية يمكنك تجربتها مع هذا المنتج الرائع.