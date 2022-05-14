خبز العجوة الهش بطريقة بسيطة وسريعة وقوام هش جداً لإفطار سريع

يعتبر خبز العجوة ، من المخبوزات والمعجنات الطرية التي يحبها الجميع وخاصةً الأطفال، لاحتوائه علي التمر وهو غني بالكثير من الفيتامينات والمعادن اللازمة للجسم، لما به من مواد غذائية وعناصر غذائية تمد الطفل بالطاقة والحيوية، فهو يتمتع بمذاق لذيذ وطيب جداً ورائحة ذكية، حضري في الصباح علي الإفطار بجانب كوب من الحليب الساخن للأطفال أو الكبار، وهو يعد من المخبوزات الصحية التي تحتوي علي قيمة غذائية هامة لصحة الجسم، وهو يتمتع بقوام هش وطعم لذيذ يجعل الإقبال عليه كثيراً، لذا سوف نقدم لكم من خلال موقعنا ثقفني الإخباري، طريقة عمل خبز العجوة في المنزل خطوة بخطوة.

مكونات عمل خبز العجوة

يتكون هذا الخبز اللذيذ من مقادير مفيدة ومغذية سوف نتعرف عليها وهي كالتالي:-

4 أكواب ونصف من الدقيق.

ربع كوب من لبن الزبادي.

معلقة صغيرة من الحبهان.

مقدار معلقة كبيرة من الخميرة الفورية.

نصف كوب من السكر.

ربع معلقة صغيرة من الملح.

ثلث كوب من الزبدة المذابة.

نصف كوب من الحليب السائل الدافئ.

مقدار نصف كوب من الماء الدفئ.

2 حبة من البيض.

معلقة صغيرة خل أبيض.

مقدار معلقة صغيرة من الفانيليا.

الحشو:-

يانسون مطحون رشة.

رشة من القرفة المطحونة.

رشة من الحبهان.

2 معلقة كبيرة من الزبدة الطرية.

500 جرام من معجون التمر.

للتلميع:-

2 معلقة كبيرة من الحليب البودرة.

ربع كوب من الماء.

ربع معلقة صغيرة قهوة سريعة الذوبان.

طريقة التحضير

سوف نقدم لكم من خلال هذه المقالة أبسط الخطوات لتحضير خبز العجوة الهش في المنزل وهي كالتالي:-

أولاً لتحضير العجينة نقوم بإحضار إناء، ونضع به 4 أكواب من الدقيق مع الحبهان والخميرة والسكر والملح. ونقوم بخلط المكونات جيداً ثم نضيف الزبدة والماء، والحليب والبيض والخل والفانيليا. ثم نقوم بخلطهم جيداً في العجان الكهربائي، حتي تتجمع المكونات علي بعضها وتصبح عجينة ناعمة. بعد ذلك اعجني العجينة بواسطة اليد لمدة 5 دقائق حتي تتماسك، ثم غاطيها واتركيها جانباً ترتاح حتي تتخمر ويتضاعف حجمها. ثم اضغطي بيديك بخفة وهدوء علي العجينة لإخراج الهواء منها، ثم من جديد أتركيها ترتاح لمدة 15 دقيقة. بعد ذلك قطعي العجينة إلي كرات متوسطة الحجم، وإفرادي كل كرة علي شكل مستطيل. ثم ضعي مستطيل من الحشوة علي طرف مستطيل العجينة من جهة الطرف الأول. بعد ذلك لفي العجينة حول التمر للحصول علي شكل أنبوب، ثم الصقي طرفي الأنبوب ببعضهما للحصول علي شكل دائرة. ثم بواسطة سكين قصي أطراف العجين، بدون قطعها بالكامل للحصول علي شكل وردة. بعد ذلك للتلميع الوجه، في وعاء ضعي الحليب البودرة والماء والقهوة، واخلطي المكونات جيداً حتي تتجانس. ثم بواسطة فرشاة ادهني دوائر التمر بخليط التلميع وصفي قطع الحلي علي صينية وادخليها إلي فرن مسخن مسبقاً حتي ينضج ويأخذ لوننا ذهبياً.

طريقة عمل الحشو

هيا بنا نتعرف علي خطوات تحضير الحشوة وهي كالتالي:-

في وعاء ضعي التمر والزبدة والحبهان والقرفة واليانسون.

ويتم خلط المكونات جيداً حتي تمتزج تماماً وتصبح ناعمة.

فوائد التمرللجسم

من هنا سوف نتعرف علي بعض فوائده الصحية وهي كالاتي:-

مضاد للسرطانات. مفيد لصحة الجهاز الهضمي. يساعد علي إنقاص الوزن الزائد. يمد الجسم بالطاقة والحيوية. تعزيز صحة الجهاز العصبي. يحافظ علي صحة القلب. مضاد حيوي طبيعي. مفيد لمرضي السكري. غني بالبروتينات والكربوهيدرات. يعمل علي تقليل نسبة الكوليسترول الضار بالجسم.

طريقة عمل عجوة التمر في المنزل

من هنا سوف نتعرف علي خطوات تحضيرها وهي كالاتي:-

نحضر نصف كيلو من التمر الجاف، ونضعه في إناء عميق، ثم نقوم بتسخين المياه علي النار، ومن ثم إضافتها علي التمر.

نقلب التمر بالمعلقة، ونتركه منقوعاً في المياه لمدة ربع ساعة فقط، ثم نقوم بإزالة النوي من التمر، ومن ثم نقوم بنقعه في مياه ساخنة لمدة ربع ساعة أخرى.

بعد انتهاء المدة، نحضر مصفاه لتصفية التمر فيها، والتخلص من المياه، ثم نضع كمية قليلة من التمر في المطحنة، ونطحنها مع مراعاة إضافة كمية قليلة من الزيت، لتسهيل عملية الطحن.

بعد الانتهاء من طحن التمر، سيصبح أشبه بالعجين، ثم نضع بعد ذلك طاسة علي النار، ونضع السمن البلدي بها، ثم نضيف العجوة فيها ونقلبها جيداً.

إلي أن يصبح لونها مائلاً إلي الأحمر وبعد ذلك نغلق النار، ونرش علي العجوة، الكمية المتوفرة من السمسم، ونقلبها جيداً، بعد ذلك تصبح جاهزة.

طريقة عمل كيكة التمر بالشوفان

من هنا سوف نقدم لكم خطوات تحضير هذه الكعكة اللذيذة وهي كما يلي:-