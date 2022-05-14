نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل فطائر البطاطس السريعة بطعم مختلف ورائع ليس له مثيل في المقال التالي
تعتبر فطائر الطاسة السريعة من الوصفات المبتكرة، والتي تتمتع بطعم في غاية الروعة يعشقه الجميع سواء كباراً أو صغاراً، وطعمها يتناسب مع كل الأذواق المختلفة، وهي من الوصفات السهلة والخفيفة جداً، والتي لا تحتاج لوقت كبيرة ولا مجهود متضاعف لإعدادها، وهذا ما يميزها عن الكثير من الوصفات الأخرى، كما يمكن تقديمها في الأوقات المختلفة سواء الغداء أو العشاء، وتسعى ربات البيوت لمعرفة وصفات سريعة سهلة لتحضيرها سريعاً لأسرتها، ولذلك قررنا أن نطلعكم عن طريقة عمل فطائر البطاطس السريعة.
طريقة عمل فطائر البطاطس السريعة
الفطائر كما نعلم جيداً أن تحضر من الدقيق مع بعض المكونات، ولكن فطائر البطاطس مختلفة تماماً من خلال مكوناتها، كما أن طريقتها سهلة وبسيطة لا تحتاج لعجن كباقي المعجنات والفطائر الأخرى، وهي تعد وصفة غذائية مفيدة جداً للجسم وتتناسب مع الأطفال، لأنها تحتوي على عدد كبير من الخضروات والمكونات المفيدة جداً.
المكونات:
- 2 حبة بطاطس كبيرة مسلوقة ومقطعة مكعبات.
- بصلة مقطعة مكعبات.
- حبة فلفل أخضر.
- حبة فلفل أحمر.
- ملعقة كبيرة بقدونس مفروم.
- ملعقة كبيرة كزبرة.
- ملعقة صغيرة زبدة.
- كمون.
- ملح.
- فلفل أسود.
- القليل من الثوم البودر.
- جبن مفروم.
- 4 بيضات.
طريقة التحضير:
- في طاسة متوسطة نضع القليل من الزيت وترفع على النار، ونضيف فيها البصل مع التقليب ليأخذ اللون الذهبي.
- نضيف الفلفل الأحمر والأخضر ونستمر في التقليب ليذبل الفلفل.
- بعد ذلك نقوم بوضع البطاطس مع ملعقة من الزبدة، وتقلب المكونات بشكل جيد معاً حتى تتجانس جيداً.
- نتبل الخليط بالبهارات من الملح والفلفل الأسود والكمون والثوم البودر، ونستمر في التقليب الجيد، مع وضع البقدونس المفروم والكزبرة ونقلب.
- في وعاء متوسط نضع البيض ويتبل بالفلفل الأسود والملح والقليل من الثوم البودر والجبن المبشور، مع إضافة ملعقة من اللبن.
- نضيف البطاطس للبيض مع التقليب حتى تتجانس المكونات مع وضع الزبدة.
- نضع الخليط في قوالب دائرية ونضغط عليها جيداً، ونقوم بسكب القالب في طاسة كبيرة بها الزيت وتترك لتتحمر من الجانب الأول، ونقلبها على الجانب الأخر، ثم نهدي النار ونترك الفطائر حتى تنضج تماماً، وتقدم بالهناء والشفاء.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة عمل فطائر البطاطس السريعة بطعم مختلف ورائع ليس له مثيل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.