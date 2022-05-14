بدون تكلفة طريقة صنع روج أحمر في المنزل بخطوات سهلة وبلون ثابت 24 ساعة

تستخدم الغالبية من الفتيات أحمر الشفايف الذي يعمل على تلوين الشفايف لون احمر وجذاب، ويعتبر هذا الإستخدام من الإستخدامات الغير صالحة وضعها على الشفايف وغير صالحة لوضعها على البشرة ويرجع السبب في ذلك هو إحتواء هذا الروج أو المستحضرات التجميلية عامة إلى إحتوائها على مواد كيميائية وفعالة تسبب إلتهاب في الجلد وكذلك أحمر الشفايف يعمل على تلوين الشفايف بلون أحمر ولكنه يسبب تقشير الشفايف ويسبب لها نزيف وتشققها ويرجع السبب في ذلك هو المادة الكيميائية الفعالة التي توجد في هذا الروج، لذلك علينا بتجنب إستخدام الروج وجميع المستحضرات التجميلية الغير صالحة والتي تضر البشرة، حيث تبحث العديد من الفتيات عن بعض الوصفات البديلة التي يمكننا إستخدامها للإستغناء عن هذه المستحضرات وتعتبر وصفة الفازلين مع دم الغزال من الوصفات الجبارة التي تجعلكي تحصلين على شفايف حمراء وجميلة وجذابة.

حيث لا توجد هناك طريقة افضل من إستخدام الطرق الطبيعية لأنها لا تسبب أي ضرر للشفايف بالإضافة إلى أنها تعمل على ترطيب الشفايف وجعل الشفايف لامعة وحمراء وذات مظهر طبيعي، وسوف نقدم إليكي طريقة عمل وصفة أحمر الشفايف الطبيعي ونقدم إليكي المكونات التي تحتاجها هذه الوصفة لعملها بطريقة ناجحة والحصول على النتيجة التي تحلمين بها.

مكونات عمل وصفة احمر الشفايف

ملعقة واحدة كبيرة من الفازلين.

ملعقتان صغيرتان من زيت جوز الهند.

ربع ملعقة واحدة صغيرة من دم الغزال.

طريقة عمل وصفة أحمر الشفايف