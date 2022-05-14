نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بدون تكلفة طريقة صنع روج أحمر في المنزل بخطوات سهلة وبلون ثابت 24 ساعة في المقال التالي
تستخدم الغالبية من الفتيات أحمر الشفايف الذي يعمل على تلوين الشفايف لون احمر وجذاب، ويعتبر هذا الإستخدام من الإستخدامات الغير صالحة وضعها على الشفايف وغير صالحة لوضعها على البشرة ويرجع السبب في ذلك هو إحتواء هذا الروج أو المستحضرات التجميلية عامة إلى إحتوائها على مواد كيميائية وفعالة تسبب إلتهاب في الجلد وكذلك أحمر الشفايف يعمل على تلوين الشفايف بلون أحمر ولكنه يسبب تقشير الشفايف ويسبب لها نزيف وتشققها ويرجع السبب في ذلك هو المادة الكيميائية الفعالة التي توجد في هذا الروج، لذلك علينا بتجنب إستخدام الروج وجميع المستحضرات التجميلية الغير صالحة والتي تضر البشرة، حيث تبحث العديد من الفتيات عن بعض الوصفات البديلة التي يمكننا إستخدامها للإستغناء عن هذه المستحضرات وتعتبر وصفة الفازلين مع دم الغزال من الوصفات الجبارة التي تجعلكي تحصلين على شفايف حمراء وجميلة وجذابة.
حيث لا توجد هناك طريقة افضل من إستخدام الطرق الطبيعية لأنها لا تسبب أي ضرر للشفايف بالإضافة إلى أنها تعمل على ترطيب الشفايف وجعل الشفايف لامعة وحمراء وذات مظهر طبيعي، وسوف نقدم إليكي طريقة عمل وصفة أحمر الشفايف الطبيعي ونقدم إليكي المكونات التي تحتاجها هذه الوصفة لعملها بطريقة ناجحة والحصول على النتيجة التي تحلمين بها.
مكونات عمل وصفة احمر الشفايف
- ملعقة واحدة كبيرة من الفازلين.
- ملعقتان صغيرتان من زيت جوز الهند.
- ربع ملعقة واحدة صغيرة من دم الغزال.
طريقة عمل وصفة أحمر الشفايف
- قومي أولا بعمل مقشر خاص بالشفايف وهي تحضير طبق وضعي به ملعقتان كبيرتان من السكر مع ملعقة واحدة كبيرة من عصير الليمون وقومي بمزج المكونين ببعضهما قومي بتقشير الشفايف حتى تصبح ناعمة.
- بعد ذلك أحضري طبق وضعي به ملعقتان كبيرتان من الفازلين الطبي مع ملعقتان كبيرتان من زيت جوز الهند مع ربع ملعقة واحدة صغيرة من دم الغزال الأحمر وقومي بتقليب المكونات ببعضها حتى تضمنين دخول الفازلين مع دم الغزال جيدا ويصبح المخلوط متجانس.
- بعد الإنتهاء من مزج هذه الوصفة قومي بوضعها في عبوة نظيفة وقومي بإدخالها في الثلاجة حتى تتماسك ثم قومي بوضعها على الشفايف عند التأكد من الشفايف نظيفة خالية من القشور.
- بمجرد وضع هذه الوصفة على الشفايف سوف تلاحظين اللون الوردي الرائع الطبيعي الناعم على الشفايف لذلك ننصح أي فتاة بإستخدام وصفة أحمر الشفايف الطبيعية التي قومنا بتقديمها إليكي وعلينا بتجنب أي إستخدام آخر يعمل على حدوث إلتهاب أو تقشير للشفايف.
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