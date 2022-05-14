نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خلطة القرنفل السحرية لتنعيم وتطويل الشعر وعلاج مشاكل الشعر بسرعة وبدون أضرار في المقال التالي
تعاني البعض من الفتيات من وجود المشكلات المتعلقة بالشعر ومنها مشكلة قصف وخشونة الشعر حيث تسبب هذه المشكلة الضيق والتعب النفسي للفتيات وتجعلهم يبحثون عن بعض الحلول التي تعمل على تنيعم الشعر وتعتبر من الإستخدامات التي تستخدمها الغالبية من الفتيات هي إستخدام المكواة والسيشوار ويعتبران هذان الجهازان من الأجهزة التي تعمل على تنعيم الشعر بشكل مؤقت ومع مرور وقت قصير من الزمن يعود الشعر مرة اخرى إلى خشونته وتقصفه لذلك علينا بتجنب هذه للإستخدامات الضارة وتلجأ البعض الأخر من الفتيات بالذهاب إلى بعض المراكز التجميلية التي تعمل هذه المراكز التجميلية على إستخدام البروتين والكيرياتين اللذان يعملان على تنعيم الشعر بشكل جميل حيث يعتبر هذا الكيرياتين من المواد التي تهلك بصحة الإنسان وتسبب له حدوث سرطانات في المخ ويرجع السبب في ذلك هو إحتواء هذا الكيرياتين على مواد كيميائية وفعالة تتسبب في ضمور خلايا المخ.
لذلك علينا بإستخدام وصفات طبيعية تعمل على معالجة الشعر وتنعيمه بدون ترك أي مشكلات اخرى، وتعتبر وصفة القرنفل من الوصفات التي تساعدك في الحصول على شعر ناعم وطويل وجميل حيث يدخل القرنفل مع بعض الوصفات الاخرى للحصول على شعر رائع وبالنتيجة التي تحلمين بها، وسوف نقدم إليكي وصفة القرنفل لتنعيم وتطويل الشعر خلال اقل وقت ممكن والتمتع بافضل النتائج الممكنة.
مكونات عمل وصفة القرنفل لتنعيم وتطويل الشعر
- خمسة ملاعق كبيرة من القرنفل.
- خمسة ملاعق صغيرة من زيت الخروع.
- حبة واحدة من البيض.
- ملعقتان كبيرتان من زيت اللوز الحلو.
- ملعقتان كبيرتان من زيت جوز الهند.
طريقة عمل وصفة القرنفل لتنعيم وتطويل الشعر
- قومي بتمشيط شعرك جيدا بالمشط الخشبي ثم قومي بتحضير طبق وضعي به حبة واحدة من البيض مع خمسة ملاعق صغيرة من زيت الخروع مع ملعقتان كبيرتان من زيت اللوز الحلو مع ملعقتانن كبيرتان من زيت جوز الهند وقومي بتقليب هذه المكونات ببعضها.
- بعد تقليب هذه المكونات ببعضها قومي بإضافة خمسة ملاعق كبيرة من القرنفل وعليكي بدمج هذه المكونات مرة أخرى حتى تتمكني من الحصول على قوام كريمي.
- بعد الحصول على ذلك القوام قومي بوضع هذه الوصفة على شعرك وفي جميع بصيلات الشعر والتركيز على الأطراف وأتركي هذه الوصفة لمدة ساعتين، بعد مرور ذلك الوقت قومي بغسل شعرك بالماء الفاتر.
- كرري إستخدام هذه الوصفة على شعرك مرة واحدة في كل إسبوع وخلال شهر واحد من الإستخدام سوف تحصلين على افضل النتائج التي تحلمين بها.
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