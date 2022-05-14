نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل كيك الرواني الهش الخفيف بمقادير اقتصادية وبطعم وقوام هش ولذيذ في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة عمل كيكة الروانى، يعد كيك الروانى من أسهل أنواع المخبوزات، كما أنه من الحلويات المحببة لدى الأطفال لما له من مذاق وطعم لذيذ وشهى، كما أن طريقة تحضير كيك الروانى سهل وبسيط ولا يستغرق وقت في إعداده، كل ما عليكى سيدتي اتباع خطوات تحضير كيك الروانى بطريقة سهلة وبسيطة تسهل عليكى إعدادها في المنزل.

تعد كيكة الروانى من أشهى والذ انواع الكيك التي تقدم في أي وقت مع كوب الشاي أو النسكافيه، لما لها من طعم ومذاق مختلف، وتعد كيكة الروانى من أسهل الوصفات نظراً لسهوله تحضيرها ومكوناتها المتوفرة، لذلك سوف نقدم لكى سيدتي طريقة عمل كيك الروانى بطريقة سهلة ومبسطة تغنيك عن شرائها جاهزة من الخارج.

إعداد وصفة طريقة عمل كيك الروانى

يعتبر كيك الروانى من أشهى أنواع الكيك التى تقدم مع كوب الشاى، حيث أنه يمكن أن يعد كوجبة خفيفة صباحاً، فهو من الحلويات المتميزة بطعمها الفريد.

إعداد طريقة تحضير كيك الروانى

المقادير

3 كوب دقيق.

كوب سميد.

معلقة كبيرة بيكينج باودر.

أربع بيضات.

كوب سكر بودرة.

كوب زيت ذرة نباتي..

معلقة صغيرة فانيليا.

نصف كوب حليب.

نصف كوب جوز هند.

رشه ملح.

عسل أبيض.

ماء ساخن.

تحضير وصفه لعمل كيك الروانى

نحضر بوله كبيرة ونضع بداخلها المكونات الجافة الدقيق والسميد والبيكينج باودر ورشه الملح وجوز الهند.

نحضر الخلاط الكهربائي ونضع البيض والسكر ونخفقه، ثم نضيف إليه الفانيليا والحليب ونخفقهم مرة ثانية حتى تتجانس جميع المكونات.

نحضر الخلاط الكهربائي ونضع البيض والسكر ونخفقه، ثم نضيف إليه الفانيليا والحليب ونخفقهم مرة ثانية حتى تتجانس جميع المكونات. نسكب خليط البيض مع الدقيق ونقلب جيداً حتى تتلاشى جميع آثار الدقيق.

نحضر قالب الكيك المدهون بالسمن ونضع بداخله خليط كيك الروانى وندخله في الفرن على درجه حرارة 180، ونتركه فى الفرن لمدة ساعة الأربع حتى يحمر وجهها.

تخرج الكيك من الفرن وتترك لتبرد.

طريقة عمل شربات كيك الروانى

المقادير.

2 كوب من السكر.

كوب من الماء.

نصف ليمونه.

تحضير شربات كيك الروانى

نحضر إناء على النار ونقوم بوضع الماء بداخله والسكر ونقوم بالتقليب المستمر حتى الحصول على قوام متماسك ومتكرمل ونضيف إليه الليمون ونقلب حتى يثقل القوام.

يرفع إناء العسل من على النار ونقوم بوضعه على ميك الروانى ونقوم بتزيينه بجوز الهند من على الوجه، ويقدم بألف هنا وشفا.

هذه الوصفة من أسهل الوصفات التي تعد في كيك الروانى لسهولة تحضيرها ومكوناتها المتوفرة في كل بيت، حيث أن كيك الروانى يتميز بخفيه طعمه، فهو من الكيك المستحب مع فنجان الشاي أو النسكافيه، فهو يضيف إليهم الطعم والمذاق الرائع، فهو من أنواع الكيك المحببة لدى جميع أفراد الأسرة، لما له من طعم هش يتميز به.