نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إحصلي على شعر طويل وﻻمع و كثيف وبراق وناعم وطويل وصحي كشعر نجمات بوليود بمسحوق قشر الموز بخطوات قليلة سلهة كل من يراك سينبهر بجمالك في المقال التالي

فوائد قشر الموز للشعر، الموز فاكهة إستوائية لذيذة المذاق جدآ غنية بالفيتامينات و المعادن الصحية مثل الزنك والكالسيوم والألياف الصحية وهو مصدر كبير جدآ للطاقة التي يحتاجها الإنسان. يحتاج الموز إلى الكثير من المياه لزراعته و لدرجة حرارة مرتفعة فهو من الفواكه الإستوائية. الموز متعدد الإستخدامات داخل المطبخ فهو فاكهة تؤكل و هو المفضل أثناء السفر لأنه سهل التقشير و لا يحتاج الإنسان لغسل يديه بعد أكله و لا يحتاج الإنسان إلى أدوات مائدة لأكله حتى السكين لا يحتاجها لتقشيره. يدخل الموز في صناعة كثير من الحلويات و صنع كثير من العصائر وأطباق الحلوى بالفواكه كما أن له فوائد عظيمة للشعر و هذا ما نوضحه لك في هذا المقال. و لتحقيق أكبر إستفادة منه للشعر يجب تجفيف قشر الموز و طحنه للحصول على بودرة منه فوائد قشر الموز للشعر يساعد على نمو الشعر و زيادة طوله

يعمل على زيادة كثافة الشعر

يجعل الشعر لامع و براق

غذاء هام جدآ لفروة الرأس و أيضآ مرطب لها

يعطى الشعر الجاف المتعرض للتقصف الرطوبة و الليونة

يعطى الشعر الليونة و النعومة فيكون سهل التسريح و التشكيل

يمنع تقصف الشعر

مكون أساسي لفرد الشعر المجعد

غذاء رئيسي لبصيلات الشعر

لأنه يعطي الليونة و الرطوبة للشعر فإنه يجعل الشعر سهل التسريح

منشط طبيعي للدورة الدموية في الرأس

غذاء أساسي لنمو بصيلات جديدة في فروة الرأس وصفة قشر الموز لشعر الرأس المتقصف و الباهت و المطفي نجفف قشور الموز ثم نطحنها لنحصل على مسحوق لها

نعجن أحجام متساوية من مسحوق قشر الموز مع المايونيز مع زيت الزيتون الطبيعي الفرز الأول أو القطفة الأولى مع زيت الخروع

نمهل العجين نصف ساعة بلا إستخدام حتى تمتزج مكوناتها جيدآ لتحقيق أقصى إستفادة لها

بعد نصف ساعة نبدأ في إستخدام العجينة و ذلك بوضعها على الشعر و يفضل أن تغطي كامل طول الشعرة الواحدة لتحقيق أكبر إستفادة

نغطي الشعر بغطاء الرأس البلاستيكي المخصص للرأس و ننتظر نصف ساعة

نغسل الشعر بشامبو جيد الجودة

نشطف الشعر جيدآ عمر شويل - جدة إحصلي على شعر طويل وﻻمع و كثيف وبراق وناعم وطويل وصحي كشعر نجمات بوليود بمسحوق قشر الموز بخطوات قليلة سلهة كل من يراك سينبهر بجمالك - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إحصلي على شعر طويل وﻻمع و كثيف وبراق وناعم وطويل وصحي كشعر نجمات بوليود بمسحوق قشر الموز بخطوات قليلة سلهة كل من يراك سينبهر بجمالك على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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