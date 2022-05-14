نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خلطة لتبييض الوجه والجسم كله بمكون واحد ساحر خلال فترة قصيرة في المقال التالي

عمر شويل - جدة خلطة لتبييض الوجه واليدين، مع ظهور العديد من مشاكل البشرة التي تعمل على تغيير لونها وتكون السبب الرئيسي في اسمرارها، تمكن من هنا المشكلة التي قد تواجهها الكثير من السيدات والفتيات، فكما نعلم جميعا أن البشرة الصافية هي جمال المرأة ومع ظهور البثور والغمقان تشعر المرأة بالاحراج الشديد.

لذلك فضلنا أن نقدم لكل زوار موقعنا “ثقفني” الكرام أقوي وصفة طبيعية تعمل على تبييض الوجه واليدين بسرعة دون الحاجة لشراء الكريمات باهظة الثمن وقد نجد اكثرها تضر الجلد على المدي الطويل كونها تحتوي على الكثير من المواد الكيمياوية.

وصفة لتبيض الوجه بسرعة

من أهم وأقوي الوصفات هي وصفة عصير الليمون، حيث يحتوي الليمون على احماض عديدة تعمل على تفتيح الجلد تدريجياً وفي مدة قصيرة، لذلك سنقوم بسرد عليكم عدة وصفات طبيعية باستخدام الليمون للوصول للنتيجة المطلوبة.

وصفة الليمون وماء الورد لتفتيح البشرة

ضعي القليل من قطرات الليمون على قطعة قطنية نظيفة ثم ضيفي عليها قطرات من ماء الورد، ابدئي بتوزيع الخليط على كامل بشرتك مع التدليك المستمر لمدة دقيقة، يترك الخليط لمدة ساعتين على الأقل ثم يشطف بالماء الدافئ، كرري تلك الوصفة يومياً لنتيجة مبهرة.

وصفة الليمون والنشا لتبييض الوجه في يومين

ضعي القليل من عصير الليمون في وعاء ثم ضيفي عليه ملعقتان كبيرة من مسحوق النشا، امزجي المكونين معا، ثم وزعي الخليط على بشرتك ويديكي، يترك لمدة ساعة حتي يجف ثم يشطف بالماء الدافئ، احرصي على اتباع تلك الوصفة مرة من مل اسبوع ، كما يمكن إضافة بعض من قطرات ماء الورد ايضاً مع الخليط ليعطيكي ترطيب للبشرة، ولكن احرصي على فرك وجهك قبل شطفه لازالة الجلد الميت والشوائب.

وصفة سريعة لتبييض الوجه

من اكثر الوصفات المذهلة التي حققت نجاح واضح في الوصفات الطبيعية هي وصفة الخروع حيث يعمل زيت الخروع بطريقة فعالة لازالة البقع الداكنة في الوجه كما يقوم بترطيبه لمدة طويلة بمجرد توزيع بعض القطرات منه في قطعة قطنية نظيفة ويترك على الوجه لمدة ربع ساعة على الأقل قبل أن يشطف بالماء الدافي، عليكي بتكرار تلك الوصفة للوصول إلى بشرة صافية نضرة اكثر اشراقا وبياضا.

الطماطم لتفتيح الجسم

تعتبر وصفة الطماطم من الوصفات الفعالة التي تعطي نتيجة إيجابية في تبييض الوجه و الجسم بسرعة فائقة.

المكونات

ملعقة من معجون الطماطم.

ملعقة من عصير الليمون.

الطريقة