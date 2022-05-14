طريقة منزلية طبيعية لعلاج شيب الشعر المبكر بملعقة قرفة ودعي الشيب للابد

علاج الشيب بالقرفة، شيب الشعر قد يظهر ويؤثر على جمال الشعر، والشكل بشكل عام، وقد يكون له العديد من الأسباب المختلفة مثل وجود مشكلة في الغدة الدرقية أو التوتر الدائم والتعرض للمشكلات النفسية ونقص فيتامين B12 من الجسم، والعديد من الأسباب الأخرى، لذلك ظهور الشيب ليس له سن محدد، والآن سوف نعرض لكم كيفية استخدام القرفة لعلاج شيب الشعر، وتحقيق الكثير من الفوائد بالإضافة إلى تغطية كل الشعر الأبيض بشكل رائع، تابعونا للتعرف على طريقة الاستخدام من خلال هذا المقال.

شيب الشعر هو ظهور بعض الخصل البيضاء في الشعر وتغير لون الشعر بشكل غير مقبول، وهي مشكلة تظهر في أغلب الوقت عند تقدم السن، ويحدث ذلك للرجال والنساء، ويبحث الكثير منهم عن طرق سريعة تؤدي إلى علاج هذه المشكلة، بدلًا من استخدام المواد الكيميائية الموجودة في الصبغات الجاهزة، والآن سوف نتعرف على طريقة العلاج بالقرفة الطبيعية وهي من أهم المواد التي تمنح الشعر العديد من الفوائد عند استخدامها تابعو معنا هذا المقال لمعرفة طريقة الاستخدام.

علاج شيب الشعر باستخدام القرفة

القرفة من أفضل المواد الطبيعية التي تستخدم للتخلص من شيب الشعر بدون اي تأثير سلبي على فروة الرأس أو على الشعر نفسه، وطريقة الاستخدام والتطبيق كالتالي:

استخدام القرفة مع العسل للتخلص من شيب الشعر

المكونات

اربع ملاعق من مسحوق القرفة الناعم.

أربع ملاعق من عسل النحل.

ملعقة واحدة من زيت الزيتون البكر.

كوب من الماء.

طريقة التطبيق على الشعر

قومي بإحضار وعاء مناسب وأضيفي إليه العسل مع إضافة القرفة أيضًا.

بعد ذلك أضيفي المياه التي تم تحضيرها، وقلبي المكونات مع بعض جيدًا، ثم أضيفي زيت الزيتون في النهاية واعيدي الخلط والتقليب مرة أخرى حتى يتم التجانس بين المكونات.

قومي بوضع هذا الخليط على شعر نظيف وجاف، وتترك على الشعر لمدة لا تقل عن أربع ساعات، ويتم تغطية الشعر بغطاء بلاستيكي.

يفضل تكرار الوصفة مرة واحدة بشكل شهري لاستمرار النتيجة والحصول على الشكل المطلوب.

خلطة البيض مع القرفة لتغطية شيب الشعر

المكونات

ملعقة واحدة من مسحوق القرفة الناعمه.

بيضة واحدة.

طريقة التطبيق