نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خلطة مذهلة لتفتيح السريع تبييض الوجه والرقبة في 30 دقيقة في المقال التالي

عمر شويل - جدة وصفة طبيعية لتفتيح الوجه والرقبة، هذا ما تتكاثر عنه عمليات البحث من قبل الكثير من السيدات والفتيات مع ظهور مشاكل البشرة من غمقان وبقع داكنة وندوب، ويرجع ذلك لتعرض البشرة لعدة عوامل تؤثر بالشكل السلبي عليها منها التعرض لاشعة الشمس الضارة لفترات طويلة يومياً، ووضع المكياج لعدة ساعات دون نزعه ليلاً، واستخدام بعض الكريمات التي تتكون من مواد كميائية وغيرها من الأسباب التي تتسبب في اسمرار الوجه وعدم توحيد، واليوم نقدم لكل زوارنا الكرام وصفات لتفتيح الوجه والرقبة باستخدام مسحوق النشا الذي يلعب دوراً هاماً في تفتيح البشرة بشكل عام.

وصفات لتبييض الوجه والرقبة بالنشا

يعتبر النشا من أفضل الخلطات المجربة في تفتيح البشرة سريعاً، حيث أنه يساعد في توحيد لون البشرة من خلال تقشير الطبقة الميتة من على الجلد، كما يحتوي على البروتين الذي يحفز عملية إنتاج الكولاجين مما يساعد في تأخير ظهور الخطوط البيضاء والتجاعيد على الوجه.

المكونات:

ملعقتان من النشا.

ملعقتان من ماء الورد.

ملعقتان من عصير الليمون.

طريقة تحضير الوصفة

في وعاء بلاستيك صغير نضع كمية عصير الليمون ونضيف عليه كمية النشا ونمزج المكونان معا لدقيقتين. نضع على الخليط كمية ماء الورد ونخلطهم مرة أخري لدقائق حتي يصبح لديكي خليط متجانس لين الاستخدام. نوزع المزيج على الوجه والرقبة واليدين بواسطة قطعة قطن نظيفة، ونتركه حتي مرور ساعة لكي يجف تماماً، من ثم نقوم بفركه من على الوجه بحركات دائرية لنزع الطبقة الميتة، ثم يشطف الوجه والرقبة واليدين بالماء الفاتر، احرصي على تكرار الخلطة مرة في الأسبوع للوصول للنتيحة المطلوبة.

قناع العسل مع النشا لتفتيح البشرة

تتميز خلطة العسل مع النشا في تفتيح البشرة في وقتر قصير، كونه يشكل ماسك هائلة في ازالة الشوائب والبقع من على الجلد.

المكونات:

ملعقتان كبيرتان من النشا.

ملعقتان من العسل النقي.

تطبيق الوصفة

يمزج العسل مع النشا جيدا جدا في وعاء صغير، ثم يضاف عليه قطرات عصير الليمون ويخلط مرة أخري. يتطبق المزيج على الوجه واليدين، ويترك نصف ساعة، ثم يشطف الوجه واليدين بالماء الدافيء.

الطماطم مع النشا اقوي وصفة لتبييض الوجه واليدين

معجون الطماطم من الوصفات الفعالة في تبييض البشرة بفضل خصايصها التي تنقي البشرة من البقع والندوب والاسمرار، وحين تخلط الطماطم مع النشا يتكون لديكي قناع مذهلة في تفتيح الوجه واليدين.

المكونات

ملعقتان من معجون الطماطم.

ملعقة من النشا.

الطريقة

نخلط الطماطم مع النشا جيدا جدا. ونبدأ عملية التوزيع في الأماكن المراد تفتيحها. ننظر بعدها لمدة 15 دقيقة ثم يشطف الوجه بالماء الدافيء وتكرر العملية مرتين من كل اسبوع لنتيجة واضحة.

وصفة لتفتيح البشرة باستخدام اليقطين

اليقطين من اقوي الوصفات الطبيعية التي تمنحك تفتيح سريع للبشرة وذلك بفضل خصائصه المذهلة التي تساعد على تغذية البشرة والجلد بشكل عام، ومع اضافة الليمون عليه الذي يلعب دورا هام في ازالة الطبقة الميتة من على سطح الجلد.

المكونات:

ملعقة من اليقطين المهروس.

قطرات من عصير الليمون.

الطريقة