طريقة تحضير هريسة الشطة الحمراء بالطريقة المصرية وبعض فوائدها

هريسة الشطة من أكثر الأكلات المشهورة في البلدان العربية وعلى المستوى العالمي، وهي ذات مذاق حار والذي يفضله الكثير من الأشخاص بجانب بعض الأكلات، والكثير من للسيدات في بلاد الشام تقوم بتحضيرها و إعدادها في المنزل لأفراد أسرتها، لما لها من مجموعة من الفوائد، وأيضًا هناك بعض العائلات لا تستطيع تناول الأكل من دونها، فيقومون تحضيرها وتخزينها لوقت الحاجة، و يقومون بتناولها بجانب أنواع محددة من الاكلات والوصفات، ولها الكثير من الفوائد ولكن أيضا تناولها بكثرة يسبب الكثير من الأضرار، ومن فوائد هريسة الشطة: تقوم بتنظيم ضربات القلب، خصوصا لمرضى القلب، كما يعمل على تنشيط الدورة الدموية، ويقلل من كميات الكوليسترول في الدم، كما يقوم بعمل سهولة في عمليات الهضم، ويعمل على حرق الدهون، وتحتوي على فيتامين سي، وعلى بعض المعادن والأملاح الضرورية للجسم، والتي تفيد مرضى الضغط والسكر، وتعمل أيضا كفاتح للشهية، وتقلل من فرص إصابة الإنسان بمرض الزهايمر، وتعالج مرض السرطان، وتخفف من الأم المفاصل، لمن يعانون من تعب المفاصل من كبار السن، ولها العديد من الفوائد الأخرى، ولكن قد تسبب بعض الأضرار مثل الآلام والتهابات المعدة والأمعاء، والقولون، ويحذر تناوله للمرأة الحامل لأنها قد تؤدي الى سقوط الجنين، قد تسبب بعض أعراض الحساسية في بعض مناطق الجلد، وفي العين، أو يمكن الإصابة بالبواسير.

مكونات تحضير هريسة الشطة

نصف كيلو من الشطة الحمراء.

نصف ملعقة صغيرة من السكر.

رشة صغيرة من الملح.

ربع ملعقة صغيرة من الكربوناتو.

ربع كوب من الزيت.

خطوات تحضير هريسة الشطة