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محشي ورق العنب من الأكلات الشعبية المشهورة في مصر، فهو من الأكلات المفضلة لكثير من الأشخاص للأطفال والكبار، فيمكن أن يقدم كوجبة رئيسية بجانب الفراخ والملوخية، ويقدم أيضا في الحفلات والمناسبات كنوع من الوجبات التي تعمل على إشباع الفرد لأنه من الوجبات الثقيلة، فيأخذ الكثير من الوقت لعملة وبرغم ذلك فنسبة انتشاره عالية في المطابخ المصرية فسنقدم في السطور القادمة أفضل الطرق للحصول على محشي ورق العنب بنكهة الليمون والزيت. مكونات عمل محشي ورق العنب كيلو ورق عنب مسلوق.

عدد ٢ بصلة كبيرة مبشورة.

ثلاث حبات طماطم كبيرة مقطعة مكعبات صغيرة.

بقدونس مفروم ناعم.

كوب من الشبت المفروم ناعم.

كوب من الكزبرة ناعمة.

نص كيلو من الأرز منقوع 15 دقيقة.

القليل من الملح.

القليل من الفلفل.

100جرام زيت.

معلقة كبيرة من النعناع مفروم ناعم.

ثلاث معالق كبار من صلصة طماطم.

ربع معلقة صغيرة بن وهي اختيارية. مكونات عمل الشوربة لتسوية المحشي نصف كوب من الماء.

مكعب مرقة.

عصير ليمونة.

معلقتان كبار من الزيت

معلقة كبيرة من صلصة الطماطم. طريقة تحضير محشي ورق عنب بالزيت والليمون نأتي بوعاء غويط ونضع الأرز والطماطم مع البصل المبشور والبقدونس والشبت الناعم والنعناع وزيت القلي صلصة الطماطم و رشة البن لتضيف نكهة مميزة ثم إضافة القليل من الملح والفلفل ويتم مزج جميع هذه المكونات جيداً حتى تتجانس جميعها.

نبدأ في حشو ورق العنب المسلوق بعد أن يتم إخراجه من الماء الساخن بخليط الأرز الذي قمنا بتحضيره ونلفه الورق على شكل رول محكم الغلق من الأطراف لعدم خروج الحشوة.

نبدأ في رص شرائح ليمون بالأسفل ثم نرص المحشي ونصع بين كل طبقتين معلقة عصير ليمون ومعلقة من الزيت حتى ننتهي من جميع الكمية.

نضع الأناء على النار مباشرة لحين يتم عمل شوربة لتسوية المحشي .

يتم عمل الشوربة بتسخين نصف كوب من الماء مع إضافة مرقة الدجاج والليمون مع القليل من الزيت والصلصة حتى تقوم بالغليان ونقوم بصبها مباشرة على إناء ورق العنب حتى يغطى المحشي تماماً.

نضع غطا الأناء ونترك المحشي حتى يتشرب من الشوربة ويبدأ فى تصاعد البخار ثم نقوم بتهدئة النار تماماً حتى تتم عملية التسوية. عمر شويل - جدة طريقة عمل محشي ورق عنب بالليمون والزيت بأبسط الخطوات في المنزل - ثقفني

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