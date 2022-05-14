حافظي على صحتهم وحضري اللانشون الصحي في المنزل بطعم مميز

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يعد اللانشون من الأكلات التي يفضل تناولها الكبار والصغار وخاصة الأطفال يحبونه في السندويتشات مع الوجبات في المدرسة ويفضل الأمهات تحضير اللانشون في البيت لأفراد العائلة حتى تضمن صحة المكونات وجودتها، ويعتبر من الوصفات الشهية واللذيذة التي يمكن إعدادها في المنزل بأكثر من طريقة، ويمكن تناوله في وجبة الفطور أو العشاء مع الخبز بجانب الأصناف الأخرى ويعتبر مكوناته سهلة وبسيطة وسريع التحضير، تابعوا معنا هذا المقال لمعرفة طريقة عمل اللانشون في المنزل. مكونات عمل اللانشون بالزيتون في المنزل كمية من اللحمة المفرومة أو المفرومة المفروم

اثنين من البيض متوسط الحجم

ربع كوب من زيت الذرة

ثلاث ملاعق كبيرة من الجبنة الكريمي المطبوخة

ملعقتان كبيرتان من الدقيق

ملعقة واحدة كبيرة من العسل الأبيض

ملعقة واحدة كبيرة من البصل البودر

ملعقة واحدة صغيرة من البابريكا

نصف ملعقة صغيرة من الثوم البودر

كمية من الزيتون الأخضر

رشه من الكزبرة الجافة

رشه من الفلفل الأبيض

رشه من جوزة الطيب

رشه من الملح

رشه من الحبهان البودرة طريقة عمل اللانشون بالزيتون في المنزل أولا نحضر وعاء الخلاط الكهربائي ونضع به الدجاج المفروم أو الفراخ المفرومة ونضيف إليها البابريكا والثوم البودر والبصل البودر والكزبرة الجافة والفلفل الأبيض والملح والحبهان البودر وجوزة الطيب ونقوم بخلطهم مع بعضهم البعض جيدا.

ثم نقوم بإضافة العسل والبيض وزيت الذرة والجبنة المطبوخة مع الاستمرار في خلط المكونات جيدا.

بعد ذلك نضيف الدقيق بالتدريج مع الاستمرار في المزج حتى يختلط الدقيق مع باقي المكونات.

نحضر ورق زبدة ونضع عليه الخليط ثم نضيف إليه شرائح الزيتون الأخضر ونقوم بلف ورق الزبدة جيدا على الخليط على شكل رول، ثم نقوم بلفه جيدا بورق الفويل ونقوم بإغلاقه من الجانبين.

ثم نحضر بايركس كبير الحجم ونضع في نصفه ماء ساخن مغلي ونضيف إليه قماشة، ثم نحضر بايركس صغير ونضع به رول اللانشون ونضعه في البايركس الكبير.

نضع البايركس الكبير في الفرن على درجة حرارة 190 درجة مئوية ونتركه لمدة ساعة ونصف.

بعد أن ينضج اللانشون نخرجه من الفرن ونضعه في الخارج حتى يبرد ثم ننزع عنه الفويل ونضعه في علبة نظيفة في الثلاجة.

نقطع اللانشون ونقدمه في الوجبات، وبالهنا والشفاء. عمر شويل - جدة حافظي على صحتهم وحضري اللانشون الصحي في المنزل بطعم مميز - ثقفني

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