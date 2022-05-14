اخلط القرنفل مع زيت الزيتون وضعه ليلة واحدة قبل النوم ولن تستغني عنها طيلة حياتك

يعرف زيت الزيتون بكثرة فوائده العديدة فهو يقي من الأمراض ويحافظ على الجسم ضد مرض السرطان ويعمل على تقوية عضلة القلب ويحافظ على الجسم من مرض السرطان ويكون نبات القرنفل من النباتات المهمة جدا التي لا يمكن الاستغناء عنها حيث يساعد في الشفاء من الكحة الدائمة ويحسن من صحة الرئة ويساعد على تنقيتها من البلغم المتراكم عليها وعندما نقوم بخلطهم سوف نحصل على كثير من الفوائد التي لا حصر لها وسوف نوضح طريقة عمل مشروب القرنفل مع زيت الزيتون وتوضيح أهم فوائد تناوله من خلال هذا المقال.

مكونات عمل القرنفل مع زيت الزيتون

عندما نحضر تلك الوصفة لا نحتاج إلى الكثير من المكونات بل نحتاج إلى مكونات محدودة وبسيطة وسوف نوضحها لكم من خلال النقاط التالية..

قرنفل.

ماء.

زيت زيتون.

عسل نحل.

طريقة تحضير وصفة القرنفل مع الزيتون

عندما نقوم بتحضير هذه الوصفة لا تأخذ كثير من الوقت أو الجهد وعندما نحضرها يجب أن يكون ذلك قبل النوم حيث كل ما علينا أن نتبع الخطوات التالية لتحضيرها..

نحضر كوب من الماء المغلي ونضع به القرنفل.

نقوم بتغطية الكوب حتى نحافظ على فوائد القرنفل ونترك الكوب حتى يهدأ.

نقوم بوضع زيت الزيتون والعسل ونقلب جميع المكونات سويا.

نغطي الكوب مرة أخرى ونتركه لمدة ليلة واحدة كاملة أي عند الصباح نقوم بتناوله على الريق وبالهناء والشفاء.

فوائد أعداد وصفة زيت الزيتون مع القرنقل

عندما نقوم بإعداد هذه الوصفة نحصل على فوائد متضاعفة وكثيرة جدا وعندما نجربها مرة واحدة سوف نتناولها باستمرار وسوف نوضح أهم فوائدها من خلال النقاط التالية..