بأسرار المطاعم.. العجينة اليابانية السحرية هشة وخفيفة كالقطن لجميع انواع المخبوزات بمكونات بسيطة جدا

تكون العجينة اليابانية السحرية التي انتشرت مؤخرا من العجائن الهشة الجميلة واللذيذة وتكون صالحة لجميع المخبوزات والفطائر وعمل البيتزا الهشة الذكية ونجد أن عمل تلك العجينة يكون سهل جدا ولا تحتاج إلى مكونات صعبة بل مكونات سهلة ومتوفرة في كل منزل وطريقة تحضيرها تتميز بالسهولة وعدم عمل مجهود إضافي وسوف نوضح طريقة عملها من خلال هذا المقال.

مكونات عمل العجينة اليابانية

تبحث كثير من ربات المنازل على مكونات عمل العجينة اليابانية لتقوم بعمل أشهى الفطائر والمخبوزات والبيتزا وسوف نوضح المكونات اللازمة لعملها من خلال النقاط التالية..

كوب دقيق.

ربع كوب حليب بودر.

ماء.

ملح.

سكر.

حليب.

2 بيضة.

خميرة بيرة.

٣ ملاعق زبدة.

طريقة تحضير العجينة اليابانية

عندما نقوم بتحضير العجينة لا تأخذ الكثير من الوقت مثل العجائن المعقدة ونجد خطوات تحضيرها سهلة وبسيطة سوف نوضحها لكم من خلال النقاط التالية..

نحضر وعاء ونضع به ٢ ملعقة سكر مع كوب من الماء مع الخميرة ونقوم بتقليب جميع المكونات سويا حتى تتجانس.

نترك الخميرة مع الماء حتى تتفاعل وتظهر الفقاعات.

نخلط الملح مع الدقيق مع الحليب البودر ثم نقوم بوضعهم على الماء.

نقوم بعجن جميع المكونات حتى تتجانس.

نقوم بخفق البيض ووضعه على العجين ثم بعد ذلك نضع الزبدة ونستمر في العجن حتى تتجانس المكونات وتصبح العجينة متماسكة.

نضع العجين في وعاء ونغطيه ونتركه حتى يختمر لمدة نصف ساعة.

نقوم بعد بتقطيع العجينة واستخدامها حيث يمكن أن نستخدمها في عمل البيتزا او الفطائر وسوف نشكلها لكم لعمل البيتزا.

نأخذ قطعة من العجينة وتكون متوسطة الحجم ونقوم بفردها داخل صينية.

مكونات عمل البيتزا