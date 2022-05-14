حلى بارد بأسهل وأسرع طريقة وبمذاق لذيذ ومميز وشهي وفاخر للضيوف

حلى بارد ، من الحلويات اللذيذة والشهية التي يعشقها الصغار والكبار، ومحببة ومفضلة لديهم أيضاً، كما أنه يحظى بإقبال الجميع، حيث يقبل الكثير على شرائه من المحلات، نظراً لمذاقه اللذيذ والشهي والمميز، بالإضافة إلى فائدته الصحية، كما يقدم في المناسبات وللضيوف أيضاً، كما يتميز بقيمته الغذائية العالية، وبسهولة تحضيره أيضاً، بالإضافة إلى أن مكوناته بسيطة، ومتوفرة في كل بيت، وغير مكلفة أيضاً، كما أنه من الحلويات المميزة والرائعة والفاخرة، وتبحث ربات البيوت عبر الانترنت عن طريقة تحضيره لكي يحضرونه لأفراد أسرتهم وإسعادهم، كما يمكنكم تجربة حلى السميد البارد بالقشطة وسوف ينال إعجابكم، وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة عمل حلى بارد بكل سهولة، وبألذ الوصفات لم تجربوه من قبل.

مكونات حلى بارد

يتكون حلى بارد من مكونات بسيطة تكسبه مذاقه اللذيذ والخاص والمميز، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت، وهي كالآتي:

مقادير الطبقة الأولى

500 مل حليب.

3 ملاعق كبيرة من السكر.

2 ملعقة كبيرة من الدقيق.

ملعقة كبيرة من النشا.

2 ملعقة كبيرة من الكاكاو الخام.

50 جم شوكولاتة بالحليب.

ملعقة صغيرة من الزبدة.

مقادير الطبقة الثانية

500 مل من الحليب.

2 ملعقة كبيرة من الدقيق.

3 ملاعق كبيرة من السكر.

ملعقة كبيرة من النشا.

باكيت فانيليا.

50 جم شوكولاتة بيضاء.

ملعقة صغيرة من الزبدة.

مقادير الطبقة الثالثة

100 مل حليب.

150 جم شوكولاتة داكنة.

ملعقة صغيرة من الزبدة.

طريقة التحضير

قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على طريقة عمل حلى بارد بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير، وهي كالآتي: