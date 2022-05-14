نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حلى بارد بأسهل وأسرع طريقة وبمذاق لذيذ ومميز وشهي وفاخر للضيوف في المقال التالي
حلى بارد ، من الحلويات اللذيذة والشهية التي يعشقها الصغار والكبار، ومحببة ومفضلة لديهم أيضاً، كما أنه يحظى بإقبال الجميع، حيث يقبل الكثير على شرائه من المحلات، نظراً لمذاقه اللذيذ والشهي والمميز، بالإضافة إلى فائدته الصحية، كما يقدم في المناسبات وللضيوف أيضاً، كما يتميز بقيمته الغذائية العالية، وبسهولة تحضيره أيضاً، بالإضافة إلى أن مكوناته بسيطة، ومتوفرة في كل بيت، وغير مكلفة أيضاً، كما أنه من الحلويات المميزة والرائعة والفاخرة، وتبحث ربات البيوت عبر الانترنت عن طريقة تحضيره لكي يحضرونه لأفراد أسرتهم وإسعادهم، كما يمكنكم تجربة حلى السميد البارد بالقشطة وسوف ينال إعجابكم، وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة عمل حلى بارد بكل سهولة، وبألذ الوصفات لم تجربوه من قبل.
مكونات حلى بارد
يتكون حلى بارد من مكونات بسيطة تكسبه مذاقه اللذيذ والخاص والمميز، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت، وهي كالآتي:
مقادير الطبقة الأولى
- 500 مل حليب.
- 3 ملاعق كبيرة من السكر.
- 2 ملعقة كبيرة من الدقيق.
- ملعقة كبيرة من النشا.
- 2 ملعقة كبيرة من الكاكاو الخام.
- 50 جم شوكولاتة بالحليب.
- ملعقة صغيرة من الزبدة.
مقادير الطبقة الثانية
- 500 مل من الحليب.
- 2 ملعقة كبيرة من الدقيق.
- 3 ملاعق كبيرة من السكر.
- ملعقة كبيرة من النشا.
- باكيت فانيليا.
- 50 جم شوكولاتة بيضاء.
- ملعقة صغيرة من الزبدة.
مقادير الطبقة الثالثة
- 100 مل حليب.
- 150 جم شوكولاتة داكنة.
- ملعقة صغيرة من الزبدة.
طريقة التحضير
قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على طريقة عمل حلى بارد بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير، وهي كالآتي:
- نحضر حلة ونضيف إليها الحليب والسكر والنشا والدقيق والكاكاو، ثم نقلب جيدا على البارد حتى يتجانس الخليط.
- ثم نضع الحلة على نار هادئة ونقلب باستمرار حتى تذوب المكونات ويتجانس الخليط.
- ثم نضيف الشوكولاتة بالحليب ونقلب باستمرار حتى تذوب الشوكولاتة ويثقل القوام.
- بعد ذلك نضيف الزبدة ونقلب باستمرار حتى تذوب ويثقل القوام.
- ثم نرفع الحلة من على النار ونسكب صوص الشوكولاتة مباشرة وهو ساخن في صينية بيركس ونساويه جيدا، ثم نضع الصينية جانبا.
- بعد ذلك نحضر الطبقة الثانية، نحضر حلة أخرى ونضيف إليها الحليب والسكر والنشا والدقيق والفانيليا، ثم نقلب جيدا على البارد حتى يتجانس الخليط.
- ثم نضع الحلة على نار هادئة ونقلب باستمرار حتى تذوب المكونات ويتجانس الخليط.
- ثم نضيف الشوكولاتة البيضاء ونقلب باستمرار حتى تذوب الشوكولاتة ويثقل القوام.
- بعد ذلك نضيف الزبدة ونقلب باستمرار حتى تذوب الزبدة ويثقل القوام.
- ثم نرفع الحلة من على النار ونوزع الكريمة مباشرة فوق طبقة صوص الشوكولاتة ونساويها جيدا.
- ثم نضع الصينية في الثلاجة ونتركها لمدة ساعة.
- بعد ذلك نحضر الطبقة الثالثة، نحضر حلة ونضيف إليها الحليب، ثم نضع الحلة على نار هادئة ونقلب باستمرار حتى يغلي الحليب.
- ثم نرفع الحلة من على النار ونضيف إليها الشوكولاتة الداكنة ونقلب باستمرار حتى تذوب الشوكولاتة.
- ثم نضيف إليها الزبدة ونقلب باستمرار حتى تذوب.
- بعد ذلك نخرج الصينية من الثلاجة ونوزع فوق الكريمة صوص الشوكولاتة.
- ثم ندخل الصينية في الثلاجة مرة ثانية ونتركها لمدة نصف ساعة.
- بعد ذلك نخرج الصينية من الثلاجة.
- ثم نقدم حلى بارد في طبق التقديم.
- وبالهنا والشفا.
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