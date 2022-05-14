بكوب حليب وملعقة نشا اعملي آيس كريم المصانع ب 3 نكهات بقوام كريمي ومظبوط أحلي بكتير من الجاهز

يعشق الكثير منا الايس كريم فهو نوع من الحلويات الشهي والمثلج ونجد أن الأطفال يقبلون عليه أقبالا كثيرا ويحبون كثيرا النكهات الخاصة به وخاصة نكهة الشكولاتة فنجد كثير من الأطفال يعشقونها لذلك قامت كثير من ربات المنازل بالبحث عن أفضل الطرق التي يمكن من خلالها عمل الأيس كريم في المنزل حيث يكون صحيا جدا مع إضافة النكهات المختلفة الخاصة به كما تحبون حيث يمكن عمل نكهة الشكولاتة أو المانجا أو الفراولة وسوف نوضح طريقة عمل الأيس كريم في المنزل بدون أي مكينة إلى جانب عمل ٣ نكهات مختلفة من خلال هذا المقال.

مكونات عمل الأيس كريم المنزلي

عندما نقوم بعمل الأيس كريم نحتاج إلى مكونات سهلة وبسيطة لا يحتاج إلى أي مكونات معقدة وسوف نوضح المكونات اللازمة لعمله من خلال النقاط التالية..

كوب حليب.

ملعقة نشا.

٢ ملعقة سكر.

فانيليا.

كوب زبدة.

شكولاتة خام.

بسكويت سادة.

بودرة أيس كريم.

قطع مانجا.

قطع فراولة.

طريقة تحضير الأيس كريم

بعد أن تعرفنا على المكونات اللازمة لعمل الايس كريم سوف نوضح طريقة عمله بكل سهوله لكم حيث لا يأخذ أي وقت أو مجهود ونوضح لكم طريقة تحضيره من خلال النقاط التالية..