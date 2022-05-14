نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بكوب حليب وملعقة نشا اعملي آيس كريم المصانع ب 3 نكهات بقوام كريمي ومظبوط أحلي بكتير من الجاهز في المقال التالي
يعشق الكثير منا الايس كريم فهو نوع من الحلويات الشهي والمثلج ونجد أن الأطفال يقبلون عليه أقبالا كثيرا ويحبون كثيرا النكهات الخاصة به وخاصة نكهة الشكولاتة فنجد كثير من الأطفال يعشقونها لذلك قامت كثير من ربات المنازل بالبحث عن أفضل الطرق التي يمكن من خلالها عمل الأيس كريم في المنزل حيث يكون صحيا جدا مع إضافة النكهات المختلفة الخاصة به كما تحبون حيث يمكن عمل نكهة الشكولاتة أو المانجا أو الفراولة وسوف نوضح طريقة عمل الأيس كريم في المنزل بدون أي مكينة إلى جانب عمل ٣ نكهات مختلفة من خلال هذا المقال.
مكونات عمل الأيس كريم المنزلي
عندما نقوم بعمل الأيس كريم نحتاج إلى مكونات سهلة وبسيطة لا يحتاج إلى أي مكونات معقدة وسوف نوضح المكونات اللازمة لعمله من خلال النقاط التالية..
- كوب حليب.
- ملعقة نشا.
- ٢ ملعقة سكر.
- فانيليا.
- كوب زبدة.
- شكولاتة خام.
- بسكويت سادة.
- بودرة أيس كريم.
- قطع مانجا.
- قطع فراولة.
طريقة تحضير الأيس كريم
بعد أن تعرفنا على المكونات اللازمة لعمل الايس كريم سوف نوضح طريقة عمله بكل سهوله لكم حيث لا يأخذ أي وقت أو مجهود ونوضح لكم طريقة تحضيره من خلال النقاط التالية..
- نحضر المضرب الكهربائي ووعاء فارغ نضع في الوعاء الحليب مع النشا مع الفانيليا والسكر ونقوم بخفق جميع المكونات جيدا حتى تتجانس.
- يوضع الخليط في الثلاجة ونتركه حين نستخدمه.
- نحضر البسكويت ونقوم بطحنة جيدا ونحضر الزبدة ونقوم بوضحها على النار ونضع بها البسكويت ونقلبه حتى يتشرب الزبدة تماما ونقوم بتقسيمه في ٣ قوالب ونأخذ كل قالب ونفرد به البسكويت ونضعه في الثلاجة.
- نحضر الشكولاتة الخام ونقوم بإذابتها بواسطة نصف كوب ساخن.
- نحضر قالب البسكويت الأول ونضع عليه كمية من الأيس كريم الذي قمنا بتحضيره ثم نضع عليه القليل من الشكولاتة ونضعه في الفريزر وهذه تكون النكهة الأولى التي قمنا بتحضيره.
- نحضر القالب الثاني من البسكويت ونضع عليها الأيس كريم بعد أن قمنا بخفقه بقطع المانجا ووضع قطع مانجا عليه أيضا وتكون هذه النكهة الثانية.
- نحضر قالب البسكويت الثالث وجزء من الأيس كريم الذي قمنا بأعداده ونخفقه مع قطع الفراولة ثم نفرده على البسكويت ونضع عليها قطع الفرواله الصغيرة ونضعه في الفريزر وبذلك استطعنا أن نعد النكهة الثالثة..
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