نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في دقيقتين.. أعملي بسكويت الخلاط السريع بدون زبدة ولا سمنة مقرمش جدا ودايب زي بتاع الحلواني في المقال التالي
يعتبر البسكويت من أشهى أنواع المخبوزات التي يحبها الأطفال والكبار فيتميز بطعمه المميز وتقوم بعض ربات المنازل بشرائه من المخبز ولكن هناك بعض الطرق السهلة لعمل بسكويت المخبوزات الشهي واللذيذ في المنزل وهذا ما سوف يتم تناوله في هذا المقال بأقل المكونات المتوفرة لدى كل منزل وأبسط المكونات وبدون سمنة أو زبدة حيث يعتبر كل من الزبدة والسمنة من المكونات غالية السمنة وباستخدام الخلاط نستطيع عمل البسكويت في خلال ١٠ دقائق فقط بطريقة مقرمشة وسهلة وهذا ما سيتم تناوله خلال هذا المقال بالتفصيل.
طريقة عمل بسكويت الخلاط السريع المقرمش
يعتبر بسكويت الشاي من المخبوزات المهمة الذي نتناوله في المناسبات والأعياد وسوف نتناول خلال تلك السطور طريقة عمله بأبسط المقادير
المقادير المطلوبة
- ٣ كوب ونصف من الدقيق.
- عدد ٣ من البيض.
- كوب من الزيت.
- ربع ملعقة صغيرة من الملح.
- كوب ونصف من السكر الناعم.
- ملعقة صغيرة من الفانيليا.
- ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.
- ربع كوب من النشا.
- ملعقة من الخل.
طريقة تجهيز البسكويت بدون زبدة أو سمنة
- نقوم بإحضار إناء واسع ونضع به البيض بالمقادير المذكورة مع الفانيليا مع التقليب المستمر.
- دنقوم بوضع كوب من الزيت مع رشة صغيرة من الملح مع إضافة كوب ونصف من السكر الناعم المطحون إلى المكونات السابقة.
- نقوم بإضافة البيكنج بود والنشا والخل بالمقادير المذكورة إلى المكونات السابقة مع التقليب المستمر حتى تصبح المقادير جاهزة.
- نحضر الخلاط ونضع جميع المكونات التي تم تقليبها ونضعها به مع إضافة الدقيق جزء بجزء وضربه في الخلاط حتى تصبح العجينة كريمي سميكة القوام.
- نقوم بإحضار صينية خاصة بالمخبوزات ونقوم بدهنها بواسطة فرشاة بها قليل من الزيت ونضع العجينة داخل كيس حلواني ونقوم بتوزيعها في الصينية بالتساوي.
- نقوم بتسخين الفرن على درجة حرارة ١٨٠ درجة مئوية.
- نقوم بوضع الصينية داخل الفرن وخلال ٥ دقائق فقط تكون الصينية جاهزة للتقديم.
- وبذلك نكون قد قومنا بإعداد بسكويت الشاي في الخلاط بدون سمنة أو زبدة بعدد أقل من السعرات الحرارية خلال ١٠ دقائق فقط وبالهناء والشفاء.
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