في دقيقتين.. أعملي بسكويت الخلاط السريع بدون زبدة ولا سمنة مقرمش جدا ودايب زي بتاع الحلواني

يعتبر البسكويت من أشهى أنواع المخبوزات التي يحبها الأطفال والكبار فيتميز بطعمه المميز وتقوم بعض ربات المنازل بشرائه من المخبز ولكن هناك بعض الطرق السهلة لعمل بسكويت المخبوزات الشهي واللذيذ في المنزل وهذا ما سوف يتم تناوله في هذا المقال بأقل المكونات المتوفرة لدى كل منزل وأبسط المكونات وبدون سمنة أو زبدة حيث يعتبر كل من الزبدة والسمنة من المكونات غالية السمنة وباستخدام الخلاط نستطيع عمل البسكويت في خلال ١٠ دقائق فقط بطريقة مقرمشة وسهلة وهذا ما سيتم تناوله خلال هذا المقال بالتفصيل.

طريقة عمل بسكويت الخلاط السريع المقرمش

يعتبر بسكويت الشاي من المخبوزات المهمة الذي نتناوله في المناسبات والأعياد وسوف نتناول خلال تلك السطور طريقة عمله بأبسط المقادير

المقادير المطلوبة

٣ كوب ونصف من الدقيق.

عدد ٣ من البيض.

كوب من الزيت.

ربع ملعقة صغيرة من الملح.

كوب ونصف من السكر الناعم.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

ربع كوب من النشا.

ملعقة من الخل.

طريقة تجهيز البسكويت بدون زبدة أو سمنة