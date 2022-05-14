نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لوجه أبيض ومشدود.. حضري كريم الأرز الكوري والنشا لشد البشرة وتفتيحها في المقال التالي

عمر شويل - جدة كريم الأرز والنشا لشد الوجه وتفتيحه خلال أيام، ومن المعروف أن كل فتاة تحلم ببشرة ناعمة وبيضاء مثل الثلج لكي تكون متألقة بين الجميع وجاذبة للأنظار، ولكنها تخشى استخدام كريمات تحتوي على مواد كيميائية لأنها تسبب لها الكثير من الأضرار، ومن هنا تبدأ كل فتاة عن وصفات طبيعية للتخلص من التصبغات والتجاعيد التي تعاني منها الكثير من السيدات، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم كريم الأرز والنشا لشد الوجه بمكونات بسيطة وسهلة.

كريم الأرز والنشا لشد الوجه

الكريمات الطبيعية عادة ما تكون مهملة من قبل السيدات واللجوء للكريمات التجارية التي تحتوي على مواد ضارة لتعطي نتيجة سريعة ومرضية للشخص، ولكنها قد تبقى لفترة قصيرة وتذهب، ولكن الكريمات الطبيعية ذات مكونات منزلية وطبيعية تعالج البشرة وتساعد في تفتيحها والتخلص من التجاعيد بأقل وقت ممكن مع الاستمرار عليه، فيمكنك معرفة طريقة عمل كريم الأرز والنشا لشد الوجه من خلال المكونات والخطوات التالية:

المكونات

2 ملعقة من الأرز.

ملعقة واحدة من النشا.

ماء الورد.

طريقة التحضير

تتمثل طريقة تحضير كريم الأرز والنشا لشد الوجه من خلال الخطوات التالية:

نحضر وعاء ونضع به المكونات السابقة، ونستمر في التقليب حتى تختلط المكونات مع بعضها البعض.

يغسل الوجه جيداً بالماء الفاتر حتى تتخلصي من الأتربة وبقايا مستحضرات التجميل ويجفف تماماً.

يوضع الكريم على الوجه لمدة لا تقل عن ساعة.

يغسل الوجه جيداً بالماء ونضع بعد ذلك مرطب للبشرة.

يفضل تكرار هذا الكريم للحصول على النتيجة المطلوبة.

فوائد كريم الأرز والنشا للبشرة

يحتوي كريم الأرز على العديد من الفوائد تتمثل في الآتي:

يساعد على تفتيح البشرة والتخلص من البقع الداكنة.

يعالج مشكلة التجاعيد وجفاف الجلد.

يعمل على حل مشكلة المسام الواسعة التي تظهر على الوجه.

يساعد على التخلص من الزيوت التي توجد على الوجه المسببة للحبوب.

يعيد نضارة وحيوية البشرة من جديد.

وبذلك نكون قدمنا لكم طريقة عمل كريم الأرز والنشا لشد الوجه والتخلص من التصبغات الناتجة من أشعة الشمس أو تقدم العمر، ومن المعروف أن الكريمات الطبيعية مفعولها مضمون ولا تسبب أي أضرار بالبشرة فيما بعد مثل مستحضرات التجميل التي تحتوي على مواد كيميائية الضارة.