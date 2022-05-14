وداعاً للصلع.. ضعيها 20 دقيقة على شعرك تنبت الفراغات وتطول الشعر إلي الركب وتعالج التساقط نهائيا

يعتبر الصلع المبكر من الأمور المزعجة لدى الكثير من السيدات والرجال والتي تبحث بشتى الطرق عن الطرق المفيدة للتخلص منه فتقوم بشراء الكريمات والزيوت وعمل جلسات لإنبات الشعر ولكن هناك الكثير من الطرق الطبيعية التي تساعد في إنبات الشعر ومحاربة الصلع ومن أهم تلك الطرق استخدام الثوم حيث يعتبر الثوم من أهم المكونات التي تعمل على تحفيز نمو الشعر وتحفيز الدورة الدموية للشعر كما يساعد الثوم في تطويل وتكثيف الشعر فهناك بعض العلاجات الطبية التي يدخل الثوم في مكوناتها وسوف نوضح خلال هذا المقال طريقة استخدام أهم الوصفات الطبيعية وفوائدها على الشعر.

خلطة صاروخية لإنبات الشعر

يعتبر الثوم من أهم المكونات التي تعمل على إنبات الشعر وسوف نتناول خلال تلك السطور طريقة تحضيره

المكونات

٣ فصوص من الثوم.

ملعقة صغيرة من زيت الخروع.

ملعقة من زيت الزيتون.

نصف ملعقة من القهوة.

طريقة التحضير

نقوم بإحضار ٣ فصوص من الثوم ونقوم بهرسه جيدًا نضعه في إناء واسع.

نقوم بإضافة ملعقة صغيرة من زيت الخروع مع التقليب الجيد.

نضيق إليه ملعقة كبيرة من زيت الزيتون مع التقليب الجيد.

نضيف لتلك المكونات نصف ملعقة صغيرة من القهوة.

نخلط تلك المكونات جيدًا ونقوم بغسل الشعر جيدًا بواسطة الشامبو.

نضع تلك المكونات على فروة الرأس ونغطيها بكيس بلاستيك.

نترك تلك المحتويات حوالي ٣ ساعات.

نقوم بغسل الشعر جيدًا بواسطة الشامبو مرة أخرى يمكن تكرار تلك الوصفة مرة كل أسبوع وخلال ٣ شهور سوف نلاحظ نتيجة مدهشة من تطويل الشعر والقضاء على الصلع المبكر.

وصفة الجرجير لتطويل الشعر

يعتبر الجرجير من أهم الخضروات التي تعمل على تطويل الشعر وسوف نتناول خلال تلك السطور طريقة استخدامه على الشعر

المكونات

عيدان من الجرجير.

نصف ملعقة من زيت جوز الهند.

نصف ملعقة من زيت السمسم.

نصف ملعقة صغيرة من النشا.

طريقة التحضير