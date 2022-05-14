حيرت الأطباء.. البذور السحرية لتبييض البشرة وإزالة تجاعيد وترهلات السنين بدون رجعة كأنك في 20 سنة من عمرك

نتيجة تقدم السن يعاني الكثير من كثرة التجاعيد وتظهر تلك التجاعيد نتيجة تقدم السن مما يؤدي إلى نقص مادة الكولاجين في الجسم لذلك حرص الكثير من السيدات البحث عن الوصفات الطبيعة التي تساعد في التخلص من التجاعيد فوجدوا أن بذور الكتان هي الحل المناسب حيث تعمل تلك البذور إرجاع البشرة إلى شبابها المناسب والتخلص من التجاعيد الموجودة بها وتعمل على معالجة الكلف الناتج عن الحمل ويساعد على تفتيح لون البشرة وجعلها مثل الثلج لذلك تكون بذور الكتان من البذور المهمة جدا إلى جانب أهميتها للشعر فهي تعمل ككرياتين طبيعي للشعر وسوف نوضح لكم اليوم طريقة تحضير وصفة بذور الكتان للبشرة من خلال هذا المقال.

مكونات وصفة بذور الكتان للبشرة

عرفت بذور الكتان بمدى فاعليتها للبشرة فهي تساعد على تفتيحها وتساهم في التخلص من الأسمرار وتوحيد لون البشرة وتتكون تلك الخلطة من مكونات سهلة وبسيطة سوف نوضحها لكم من خلال النقاط التالية..

بذور كتان.

ليمون.

نشا.

ماء ورد.

زيت زيتون.

لبن بودر.

طريقة تحضير وصفة بذور الكتان للبشرة

نجد عندما نحضر تلك الوصفة أنها لا تأخذ وقت أو مجهود بل تحتاج إلى جهد قليل لعملها لذلك سوف نوضح طريقة عمله من خلال النقاط التالية..