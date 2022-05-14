نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حيرت الأطباء.. البذور السحرية لتبييض البشرة وإزالة تجاعيد وترهلات السنين بدون رجعة كأنك في 20 سنة من عمرك في المقال التالي
نتيجة تقدم السن يعاني الكثير من كثرة التجاعيد وتظهر تلك التجاعيد نتيجة تقدم السن مما يؤدي إلى نقص مادة الكولاجين في الجسم لذلك حرص الكثير من السيدات البحث عن الوصفات الطبيعة التي تساعد في التخلص من التجاعيد فوجدوا أن بذور الكتان هي الحل المناسب حيث تعمل تلك البذور إرجاع البشرة إلى شبابها المناسب والتخلص من التجاعيد الموجودة بها وتعمل على معالجة الكلف الناتج عن الحمل ويساعد على تفتيح لون البشرة وجعلها مثل الثلج لذلك تكون بذور الكتان من البذور المهمة جدا إلى جانب أهميتها للشعر فهي تعمل ككرياتين طبيعي للشعر وسوف نوضح لكم اليوم طريقة تحضير وصفة بذور الكتان للبشرة من خلال هذا المقال.
مكونات وصفة بذور الكتان للبشرة
عرفت بذور الكتان بمدى فاعليتها للبشرة فهي تساعد على تفتيحها وتساهم في التخلص من الأسمرار وتوحيد لون البشرة وتتكون تلك الخلطة من مكونات سهلة وبسيطة سوف نوضحها لكم من خلال النقاط التالية..
- بذور كتان.
- ليمون.
- نشا.
- ماء ورد.
- زيت زيتون.
- لبن بودر.
طريقة تحضير وصفة بذور الكتان للبشرة
نجد عندما نحضر تلك الوصفة أنها لا تأخذ وقت أو مجهود بل تحتاج إلى جهد قليل لعملها لذلك سوف نوضح طريقة عمله من خلال النقاط التالية..
- نحضر بذور الكتان ونطحنها بواسطة الكبة جيدا.
- نقوم بخلط بذور الكتان مع لبن البودرة مع النشا.
- نقوم بتقليب المكونات جيدا حتى تتجانس.
- نضع ماء الورد عليهم بالتدريج حتى نصل على قوام كريمي.
- نقوم بعد ذلك بوضع ملعقة من عصير الليمون مع تقليب المكونات.
- نضع بعد ذلك زيت الزيتون مع التقليب المستمر.
- نقلب جميع المكونات سويا حتى تتجانس ونقوم بعد ذلك بوصع الوصفة على الوجه.
- نقوم بفردها جيدا ونتركها حتى تجف تماما ثم نقوم بتقشيرها.
- نقوم بغسل الوجه بالماء مع الغسول الخاص بنوعية البشرة الذي نستخدمه.
- عند الانتهاء نجففها جيدا ونضع كريم مرطب صالح لنوعية بشرتنا.
- سوف نلاحظ مدى نعومة البشرة وترطيبها وتفتيحها.
- يتم تكرار هذه الوصفة مرتين أسبوعيا حتى نحصل على أفضل النتائج
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حيرت الأطباء.. البذور السحرية لتبييض البشرة وإزالة تجاعيد وترهلات السنين بدون رجعة كأنك في 20 سنة من عمرك على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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