ضاع عمرنا واحنا بنشتري الجاهز .. بحبة بطاطس أعملي شيبسي المصانع الرائع في 5 دقائق والطعم مقرمش وخطير

يعشق الكثير منا بطاطس الشيبسي وخاصة الاطفال ويقوم الكثير من الناس بشرائها بكميات كبيرة ونجد أن تحتوي على كثير من المواد الحافظة المضرة للجسم والعقل حيث على المدى البعيد يمكن أن تسبب السرطان وكثير من الأمراض وإلى جانب أنها تسبب الزهايمر المبكر لذلك حرصت كثير من سيدات المنازل بالبحث عن أفضل الطرق التي تساعد على عمل الشيبسي في المنزل بطريقة سهلة وبسيطة وبكوب نشا واحد حيث يعطي النشا القرمشة المطلوبة للشيبسي وسوف نوضح طريقة تحضيره لكم من خلال هذا المقال.

بحبة بطاطس وملعقة نشا أعملي شيبسي المصانع

عندما نقوم بعمل الشيبسى مثل المصانع لا نحتاج إلى كثير من المكونات بل نحتاج إلى مكونات سهلة وبسيطة سوف نتعرف عليها من خلال النقاط التالية..

حبة بطاطس واحدة.

كوب نشا.

زيت للقلي.

ملح.

ماء.

طريقة تحضير الشيبسي

عندما نحضر الشيبسي لا نحتاج إلى وقت أو مجهود بل يتم تحضيره بكل سهولة لذلك على ربات المنازل أن تقوم بعمله لتسعد أطفالها وسوف نوضح طريقة عمله من خلال النقاط التالية.

نحضر البطاطس ونغسلها جيدا بالماء والخل.

نقوم بتقشيرها وتقطيعها قطع رفيعة.

نضع الماء في وعاء مع الملح والنشا.

نقوم بتقليب جميع المكونات جيدا حتى تتجانس.

ننقع البطاطس في الماء ونتركها لمدة نصف ساعة.

نقوم بتصفيتها جيدا من الماء ونحضر طاسة ونضعها على النار.

عندما يسخن الزيت نضع البطاطس به ونتركها حتى تصبح ذهبيها.

نخرجها من الزيت على مناديل ورقية ونقدمها وبالهناء والشفاء.

طريقة ثانية لعمل شيبسي المصانع

تبحث ربات المنازل على كثير من الطرق لعمل الشيبسي المنزل وسوف نوضح لكم طريقة أخرى من خلال النقاط التالية ..

المكونات:

حبة بطاطس.

ماء.

بابريكا.

كوب نشا.

طريقة التحضير: