اتحداكي إن لم تبيض جسمك بدلكة القهوة تبييض فوري وإزالة الجلد الميت وسواد السنين في دقائق

تكون القهوة من المنبهات المهمة جدا لحياتنا لذلك لا يمكن الاستغناء عنها حيث يوجد كثير من الأشخاص الذين يعشقون القهوة ويتناولنها بشكل يومي حيث تعمل على تنشيط المخ وتساعد على التنبيه والاستيقاظ وتمد الجسم بالطاقة اللازمة ولم يقتصر الأمر على ذلك حيث يمكن استخدامها في تدليك الجسم وعمل منها أهم الماسكات للبشرة حيث نجد أنها تساعد على شد الترهلات الموجود في الأرداف وتعمل على تبييض الجسم وتساعد في تقشير الجلد الميت وتساعد في التخلص من السواد الموجود في المناطق الداكنة لذلك سوف نوضح طريقة عمل دلكة القهوة من خلال هذا المقال.

مكونات عمل دلكة القهوة

عندما نقوم بعمل دلكة القهوة نحتاج إلى مكونات سهلة وبسيطة لا تكلفنا أي تكاليف غالية لذلك سوف نوضح أهم المكونات من خلال النقاط التالية..

قهوة.

زيت جونسون أطفال.

زيت شجرة الشاي.

ملعقة سكر.

طريقة تحضير دلكة القهوة

عندما نحضر تلك الوصفة لا تأخذ وقت أو مجهود لذلك سوف نوضح طريقة تحضيره من خلال النقاط التالية..

نحضر وعاء ونضع به ٤ ملاعق من البن ونضع عليهم السكر ونقلبهم جيدا.

عندما تتجانس المكونات ثم نضع زيت جونسون وزيت شجرة الشاي.

نخلط المكونات جيدا ثم نقوم بتدليك الجسم بالكامل به.

وسوف نلاحظ تقشير الجلد الميت تماما والتخلص من السواد ومنح البشرة البياض المناسب.

طريقة اخرى لعمل دلكة القهوة

توجد كثير من الطرق لعمل دلكة القهوة وسوف نوضح طريقة عمل الطريقة الأخرى من خلال النقاط التالية..

المكونات:

بن.

ماء.

ملح.

زيت زيتون.

طريقة تحضير الدلكة: