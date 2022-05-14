طريقة عمل عجينة السمبوسة بحشوة اللحمة المفرومة بطعم مقرمش وصحي جداً

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السمبوسك من أكثر الأكلات شهرة فى شهر رمضان، ويقبل على تناولها جميع الناس، والسمبوسك لها طعم مميز ومختلف عن باقي الأكلات لأن لها طعم شهي ورائع خاصة بعد حشوها، وتتعدد حشوات السمبوسك فيمكن حشوها بالخضار مثل البسلة والفاصوليا الخضراء والسبانخ. مكونات طريقة عمل عجينة السمبوسك إثنين كوب كبير من الدقيق الأبيض المنخول

كوب واحد كبير من الماء

نصف ملعقة صغيرة من البيكنج بودر

ملعقة واحدة صغيرة من الملح

ربع كوب صغير من زيت الزيتون أو زيت الذرة حسب الرغبة مكونات حشو السمبوسك لحمة مفرومة

فراخ

سبانخ

خضار

كمية من خليط الجبن أربعة ملاعق كبيرة من جبنة رومي مبشورة

أربعة ملاعق كبيرة من جبنة بارميزان مبشورة

أربعة ملاعق كبيرة من جبنة موزاريلا مبشورة

إثنين ملعقة كبيرة من الجبنة المالحة طريقة عمل عجينة السمبوسك أولا نقوم بتحضير ونضع به إثنين كوب كبير من الدقيق وملعقة واحدة صغيرة من الملح ونصف ملعقة صغيرة من البيكنج بودر ثم نخلط المكونات الجافة مع بعض.

وبعد ذلك نقوم إناء ونضع به كوب واحد كبير من الماء وربع كوب من الزيت ثم نرفع هذا الإناء على النار ونتركه حتى الغليان وبعد غليانة نتركه جانبا حتى يبرد تماما.

وبعد ذلك نقوم بتحضير العجان الكهربى ثم نضع به خليط المكونات الجافة مع بعضهم البعض ثم نقوم بإضافة الماء والزيت بالتدريج ونقوم بعجنهم جيدا حتى تمتزج جميع المكونات السائلة والجافة مع بعضهم وحتى نحصل على عجينة متماسكة ومتجانسة وبعد ذلك نترك العجينة جانبا لمدة ساعة لكي ترتاح.

وبعد ذلك نقوم بتقطيع عجينة السمبوسك إلى كرات مناسبة تناسب حجم السمبوسك ثم نأخذ كرة من كرات عجين السمبوسك ونرش على سطح مستوى قليل من الدقيق حتى لا تلتصق العجين ثم نرش قليل من الزيت ثم نقوم بفرد كرة العجين بالنشابة على شكل قرص دائري.

ثم نقوم بتقطيع قرص عجينة السمبوسك بشكل طولي أو كما هى بشكل دائري ثم نقوم بوضع الخلطة على حسب الرغبة ثم نقوم بلفها جيدا ونكرر هذه الخطوة حتى ننتهي من كل كمية العجين.

ثم نقوم بتقطيع قرص عجينة السمبوسك بشكل طولي أو كما هى بشكل دائري ثم نقوم بوضع الخلطة على حسب الرغبة ثم نقوم بلفها جيدا ونكرر هذه الخطوة حتى ننتهي من كل كمية العجين. وبعد ذلك نقوم بقلي عجين السمبوسك فى الزيت حتى يصبح لونها ذهبي ثم تقدم فى طبق التقديم وتقدم ساخنة وبالهناء والشفاء. عمر شويل - جدة طريقة عمل عجينة السمبوسة بحشوة اللحمة المفرومة بطعم مقرمش وصحي جداً - ثقفني

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