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دائما وجبة الإفطار ترتبط بتناول بسكويت النواعم مع كوب اللبن أو كوب الشاى لأنه خفيف وطعمه لذيذ، ويمكن تقديمه أيضا فى وجبة العشاء، ويعتبر بسكويت النواعم نوع من أنواع البسكويت إنتشارا، ويتميز بسكويت النواعم بأن طعمه يذوب فى الفم بسرعة، ويحتوي على سعرات حرارية قليلة، لذلك تهتم الأمهات بعمل بسكويت النواعم لتقديمه لأطفالها ولأفراد أسرتها، وتسعى لتحضير بسكويت النواعم من الدقيق والبيض والزبدة والحليب لأن هذه المكونات عند تناولها تعطي الكثير للجسم مثل البروتينات والحديد وتعطي طاقة ونشاط لجسم الإنسان، وهذه المكونات من أهم مكونات عمل بسكويت النواعم وسر نجاحها وطعمها الجيد، وعند شراء هذه المكونات نقوم بشرائها بسعر قليل وحتى تضمن جودتها ونظافة عمل بسكويت النواعم. مكونات طريقة عمل بسكويت النواعم أربعة حبات من البيض كوب من اللبن الطازج

كوب إلا ربع من الزبدة

كوب كبير من السكر الأبيض المطحون

كيس حلواني لتقطيع البسكويت

كوب واحد كبير من الدقيق الناعم والمنخول

نصف كوب واحد كبير من الماء

ملعقة واحدة كبيرة من البيكنج بودر

إناء للعجن

ملعقة واحدة صغيرة من الفانيليا الجافة أو الفانيليا السائلة

ربع ملعقة صغيرة من الملح طريقة عمل بسكويت النواعم أولا نقوم بتحضير إناء ونضع به أربعة حبات من البيض وكوب واحد كبير من اللبن الطازج وكوب إلا ربع من الزبدة ثم نقوم بخفقهم جيدا.

وبعد ذلك نضع نصف كوب واحد كبير من الماء ونستمر فى خفق هذه المكونات وبعد ذلك نضع كوب واحد كبير من السكر الأبيض المطحون ونستمر فى الخفق وبعد ذلك نقوم بوضع ملعقة واحدة كبيرة من البيكنج بودر وملعقة واحدة صغيرة من الفانيليا السائلة أو الفانيليا الجافة وذرة من الملح وبعد ذلك نضع كوب واحد كبير من الدقيق على خليط البيض والزبدة ونخفقهم حتى نحصل على قوام كريمي.

ثم نحضر كيس حلواني ونضع به عجين البسكويت ثم نقطعه على شكل أصابع أو أي شكل على حسب الرغبة ونضعه فى صواني مدهونة بقليل من الزبدة ثم نضعها فى الفرن على درجة حرارة متوسطة حتى يصبح لونها ذهبي وتقدم فى طبق التقديم. عمر شويل - جدة طريقة عمل بسكويت نواعم بمقادير دايبة دوب وبخطوات ناجحة 100% بطعم خفيف جداً - ثقفني

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