نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أخيراً جبتلكم السر.. ملعقة واحدة هتخلي بصل الكشري مقرمش ولذيذ زي المحلات ومش هيشرب نقطة زيت نهائيا في المقال التالي
يعتبر الكشري من الأكلات اللذيذة التي يحبها الأطفال والكبار فهو من الأكلات المغذية جدًا التي تحتوي على مجموعة متكاملة من النشويات والبروتينات فيحتوي الكشري على الأرز والمكرونة والشعرية والبصل والعدس والبص والحمص وغيره من المكونات ويفضله الكثير من الأشخاص فهو من الأكلات المصرية المعروفة وهناك سر خطير للبصل المقرمش مثل المطاعم حيث تحاول ربات المنازل صناعته بنفس الطريقة وسوف نتناول خلال تلك المقال طريقة عمل البصل المقرمش بملعقة واحدة مثل الشيف وسنتناول ذلك بالتفصيل بدلًا من شرائه من الخارج بطريقة مضمونة وصحية بعيد عن أي تكلفة حيث يمكن أن يسبب كشري المطاعم تلبكات معوية وحالات تسمم ومغص فتسعى كثير من ربات المنازل إلى عمله في المنزل.
طريقة تحضير البصل المقرمش بملعقة واحدة “سر”
يعتبر البصل المقرمش الخاص بالكشري هو سر من أسرار المطاعم وسوف نوضح طريقة عمل البصل المقرمش بطريقة سهلة وبملعقة واحدة فقط خلال تلك السطور
المكونات
- بصل.
- ملعقة واحدة من النشا.
- نصف كوب من الدقيق.
- زيت.
طريقة التحضير
- نقوم بإحضار إناء ونضع به ملعقة واحدة من النشا ونقوم بإضافة نصف كوب من الدقيق نخلط المكونات جيدًا.
- نقوم ببشر البصل أو بتقطيعه إلى قطع صغيرة جدًا فيمكن استخدام ثلاث بصلات أو اربعة حسب الرغبة وعدد الأشخاص.
- نقوم بوضع تلك المكونات على البصل المبشور ونتركه ١٠ دقائق.
- نحضر طاسة تيفال ونضع بها كمية من الزيت حسب كمية البصل المستخدمة ونضع البصل في الطاسة مع التقليب حتى يصل البصل إلى اللون الذهبي ونستمر في التقليب حتى يأخذ اللون البني الفاتح المقرمش.
- نقوم بإخراج البصل على مناديل مطبخ لتصفية الزيت تمامًا ونتركه ١٠ دقائق حتى يصفي كمية الزيت المتبقية.
- نقوم برش الملح والفلفل الأسود عليه ونتبله جيدًا.
- نضع البصل المقرمش بعد ذلك على الكشري حتى تكتمل الوصفة وبالهناء والشفاء حيث يعتبر النشا هو المسئول الرئيسي في جعل البصل مقرمش مثل المطاعم.
- يستخدم الكثير من شيف المطاعم ملعقة النشا السحرية حيث مسئول النشا بصورة رئيسية عن سحب كمية الزيوت من البصل وهذه هي سر قرمشة البصل.
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