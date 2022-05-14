أخيراً جبتلكم السر.. ملعقة واحدة هتخلي بصل الكشري مقرمش ولذيذ زي المحلات ومش هيشرب نقطة زيت نهائيا

يعتبر الكشري من الأكلات اللذيذة التي يحبها الأطفال والكبار فهو من الأكلات المغذية جدًا التي تحتوي على مجموعة متكاملة من النشويات والبروتينات فيحتوي الكشري على الأرز والمكرونة والشعرية والبصل والعدس والبص والحمص وغيره من المكونات ويفضله الكثير من الأشخاص فهو من الأكلات المصرية المعروفة وهناك سر خطير للبصل المقرمش مثل المطاعم حيث تحاول ربات المنازل صناعته بنفس الطريقة وسوف نتناول خلال تلك المقال طريقة عمل البصل المقرمش بملعقة واحدة مثل الشيف وسنتناول ذلك بالتفصيل بدلًا من شرائه من الخارج بطريقة مضمونة وصحية بعيد عن أي تكلفة حيث يمكن أن يسبب كشري المطاعم تلبكات معوية وحالات تسمم ومغص فتسعى كثير من ربات المنازل إلى عمله في المنزل.

طريقة تحضير البصل المقرمش بملعقة واحدة “سر”

يعتبر البصل المقرمش الخاص بالكشري هو سر من أسرار المطاعم وسوف نوضح طريقة عمل البصل المقرمش بطريقة سهلة وبملعقة واحدة فقط خلال تلك السطور

المكونات

بصل.

ملعقة واحدة من النشا.

نصف كوب من الدقيق.

زيت.

طريقة التحضير