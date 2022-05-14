كريم البانثينول الرهيب لتفتيح وتبييض الجسم بالكامل وإزالة الجلد الميت من أول أستخدام

ترغب كل السيدات والفتيات الحصول على جسم لونه أبيض وجذاب وخاصة أصحاب الجسم الغامق وداكن اللون فهم الأكثر إهتماما بالبحث على طريقة لتفتيح البشرة، ولا يقتصر التبييض على لون البشرة ولكن تبييض وتفتيح الجسم كله والمناطق الداكنة خاصة العروس هي التي تهتم بتفتيح جسمها حتى تظهر بمظهر جميل وجذاب لأن أكثر ما يبرز جمال وأنوثة المرأة هو لون الجسم، وتهتم الفتيات بتبييض لون الجسم والبشرة خاصة إذا كان معها مناسبة أو حضور الحفلات لذلك تبحث على طريقة لتخلصها من هذه مشكلة الغامقان والاسمرار، وهو اللجوء كريم البانثينول مع الخلطات والأعشاب الطبيعية التى يمكن تحضيرها فى المنزل بسهولة وأقل تكاليف دون الحاجة إلى استخدام ماسكات أو كريمات صناعية بها مواد مصنعة وكيميائية لأنها تعمل فى أول الاستخدام على ظهور الجسم بلون أبيض بنتيجة سريعة ورائعة ولكن بعد فترة قصيرة يعود الجسم إلى اللون الطبيعي، ولا تفضل اللجوء إلى مراكز التجميل التي تعمل أيضا على التفتيح بسرعة رهيبة، ولكن تترك آثار جانبية وغمقان الجسم أكثر من الأول.

مكونات طريقة عمل خلطة كريم البانثينول لتبييض الجسم

كمية مناسبة من كريم البانثينول تناسب حجم الجسم

ملعقة واحدة كبيرة من مسحوق بودة الحلبة

إثنين بياض بيضة

إثنين ملعقة كبيرة من عصير الخيار

إثنين ملعقة كبيرة من ماء الورد

ثلاثة ملاعق كبيرة من الحليب

ملعقة واحدة كبيرة من العسل الأبيض

إثنين ملعقة كبيرة من القهوة

إثنين ملعقة كبيرة من السكر

إثنين ملعقة كبيرة من صودا الخبز

ثلاثة ملاعق كبيرة من عصير الليمون

ثلاثة ملاعق كبيرة من الزبادي

طريقة تحضير خلطة كريم البانثينول