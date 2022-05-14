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الفطير المشلتت المنفوخ هش ومورق، الفطير المشلتت من أهم وأشهر أنواع الفطير التي يتم عملها منذُ زمن بعيد وهو من الوجبات التي يحبها ويمكن تناوله في أي وقت سواء في الإفطار أو كوجبة غداء أو العشاء وهو غني بالعناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم ولكن يفضل عدم تناوله بكثرة نظرًا لاحتوائه على كمية من الدهون التي تضر الجسم ولذلك سوف نقدم لكم الخطوات اللازمة لعمل الفطير المشلتت مثل الجاهز تماما. الفطير المشلتت المنفوخ هش ومورق يعتبر الفطير المشلتت من الأكلات الصعيدية المعرفة وسوف نقدم لكم كيفية تحضيرها طريقة عمل الفطير المشلتت كوب من الزبدة الذائبة.

ثلاثة أكواب من الدقيق.

ملعقتين من السكر.

ربع كوب من عصير الليمون.

كوب من الماء.

كوب من الزيت.

نصف ملعقة ملح. خطوات تحضير الفطير المشلتت نحضر وعاء ونضع به السكر مع الدقيق والملح ونقوم بعجنها باستخدام العجان الكهربائي.

نقوم بإضافة الماء بالتدريج مع عصير الليمون حتى نحصل على قوام العجينة المتماسكة واللينة.

نقوم بتقسيم العجينة إلى عشر قطع بالتساوي في شكل كرات متوسطة الحجم.

نرص كرات العجينة في الصينية بعد دهنها بالزيت وتغطى وتترك لمدة نصف ساعة.

فوق نشابة نضع السمنة والزيت وعليها العجينة ونقوم بفرده في شكل دائري حتى تكون رقيقة مع ثني أطرافها.

نقوم بتكرار الخطوات مع باقي كرات العجين الموجودة لدينا.

يرص العجين في الصينية ويوضع في الفرن على درجة حرارة عالية حتى يأخذ اللون الذهبي. طريقة الفطير المشلتت بالتفاح مكونات الحشو قطع من التفاح.

كوب سكر.

ملعقتين من القرفة الناعمة. مكونات التقديم عسل أبيض. كوب من ألقشطه. خطوات تحضير الفطير المشلتت بالتفاح نضع الدقيق مع الماء والسكر والملح ونقوم بعجن المكونات حتى تصبح العجينة لينة.

يُقطع العجين إلى كرات بالتساوي ثم نتركها حتى ترتاح.

نحضر وعاء آخر ونضع به السكر مع ملعقة زيت ونضع على النار ثم نضيف التفاح والقرفة.

نقوم بفرد كرات العجين ونضع بها خليط التفاح ثم نغلقها.

تكرر الخطوة السابقة مع باقي الكمية.

نحضر مقلاة بها القليل من الزيت ونقوم بقلي الفطير ثم يزين بالعسل والقشطة. عمر شويل - جدة وصل الفطير الصعيدي الفلاحي الخطير...الفطير المشلتت المنفوخ هش ومورق خطوة بخطوة لازم تجريبه هيعجب عائلتك روعه - ثقفني

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