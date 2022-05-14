نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بكوب سمسم أعملي الطحينة الخام البيتي الأصلية بمقادير وقوام مظبوط زي الجاهز في المقال التالي
يحتاج معظم العديد من الناس إلى أنواع من الأكلات التى لها مذاق حامض لفتح الشهية مثل سلطة الطحينة التى أساس عملها الطحينة اللذيذة والتى يكون موضوعنا فى هذا المقال عن كيفية عمل الطحينة التى هى عبارة عن مجموعة من مكونات طبيعية من كوب من السمسم وكوب من وزيت الزيتون وكوب من الدقيق والفول السوداني وعند خلطهم ينتج منه الطحينة التى تدخل في عمل سلطة الطحينة البيضاء بالخل والثوم، وتدخل الطحينة فى عمل بعض الأكلات مثل شاورما الفراخ والكفتة الأردني والفول المدمس، ويمكن إضافة الطحينة إلى طبق التونة أو طبق من العسل الأسود أو إلى المخبوزات، وتدخل أيضا الطحينة فى عمل الحلويات مثل الحلاوة الطحينية، وطبق سلطة الطحينة على مائدة الطعام بجوار اللحوم طبق أساسي بجوار اللحوم والأسماك والكفتة المشوية والفراخ المشوي والكفتة وأطباق الكبدة، والطحينة تتميز بطعم شهي وفائدة غذائية عالية جدا لأنها تحتوى على بعض المعادن مثل الفيتامينات اللازم لبناء الجسم وتحمي الجسم من بعض الأمراض وتحافظ الطحينة على نسبة الكوليسترول فى الدم، وتتميز الطحينة أيضا بأن تحضيرها أمر سهل للغاية.
مكونات طريقة عمل الطحينة
- كوب واحد كبير من بذور السمسم
- نصف كوب كبير من الدقيق
- كوب واحد كبير من الفول السودانى
- كوب واحد كبير من زيت الزيتون أو زيت الذرة
- برطمان من الزجاج أو البلاستيك
طريقة عمل الطحينة البيتي في المنزل
- أولا نقوم بتنقية السمسم من أي شوائب به ثم نحضر طاسة ونضع بها السمسم ونرفعه على نار هادئة جدا حتى يصبح لونه ذهبي غامق.
- وبعد ذلك نقوم بتحضير الخلاط الكهربائي ونضع به كوب واحد كبير من بذور السمسم مع نصف كوب كبير من الدقيق وكوب واحد كبير من الفول السوداني وكوب واحد كبير من زيت الزيتون أو زيت الذره حسب الرغبة ثم نقوم بخلط هذه المكونات جيدا مع بعضهم حتى تعطينا القوام الكريمى والمتجانس.
- وبعد ذلك نقوم بحفظ الطحينة فى برطمان زجاجي أو برطمان من البلاستيك وتحفظ فى الثلاجة لحين إستخدامها فى بعض الأكلات بهذه الطريقة السهلة والبسيطة.
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