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تجاعيد الوجه والرقبة من المشكلات المزعجة التى تزعج وترهق السيدات وتجعلهم في إحراج بين الناس وتقلل من ثقتهم بنفسهم لذلك تستخدم المواد الطبيعية التى تزيل تجاعيد الوجه والرقبة، ومن هذه المواد النشا لما له فوائد هائلة على البشرة والجلد، وأكثر وأهم ميزة يتميز بها النشا هو أنه يناسب أي بشرة سواء كانت بشرة دهنية أو بشرة جافة أو بشرة مختلطة لذلك تقوم السيدات وخاصة المتقدمين فى السن والذين يعانون من تجاعيد بالوجه والرقبة إستخدام خلطة النشا دون خوف أو دون قلق لأنها مادة طبيعية وآمنه وصحية تخلو منها أي مواد كيميائية أو أي مواد ضارة ترهق البشرة. مكونات طريقة عمل خلطة النشا خمسة ملاعق كبيرة من النشا

ثلاثة ملاعق كبيرة من عصير الليمون

إثنين ملعقة كبيرة من الكركم

إثنين ملعقة كبيرة من زيت الزيتون

ملعقة واحدة كبيرة من زيت الصبار

إثنين ملعقة كبيرة من العسل الأبيض

ملعقة واحدة كبيرة من البيكنج صودا

ملعقة ونصف كبيرة من زبدة الشيا

ثلاثة ملاعق كبيرة من السكر طريقة تحضير خلطة النشا لإزالة تجاعيد الوجه والرقبة في البداية نقوم بتنظيف وغسل الوجه والرقبة جيدا بالماء الفاتر ثم نقوم بتجفيفها بالمنشفة.

وبعد ذلك نحضر وعاء ونضع به خمسة ملاعق كبيرة من النشا وثلاثة ملاعق كبيرة من عصير الليمون وإثنين ملعقة كبيرة من الكركم وإثنين ملعقة كبيرة من زيت الزيتون وملعقة واحدة كبيرة من زيت الصبار وإثنين ملعقة كبيرة من العسل الأبيض وملعقة واحدة كبيرة من البيكنج صودا وملعقة ونصف من زبدة الشيا وثلاثة ملاعق كبيرة من السكر ثم نقوم بخلط هذه المكونات جيدا مع بعضهم البعض حتى يصبح خليط متجانس.

وبعد ذلك نقوم بأخذ كمية مناسبة من خليط النشا ثم نقوم بوضعها على الوجه والرقبة ونوزعها عليها برفق ثم نترك خليط النشا على الوجه والرقبة لمدة خمسة وعشرون دقيقة وبعد إنتهاء المدة نقوم بغسل الوجه جيدا بالماء الفاتر وتكرر هذه الوصفة لمدة شهر حتى نلاحظ الفرق بشد جلد الوجه والرقبة وإختفاء التجاعيد تماما وظهورها بمظهر مشرق وجذاب بفضل خلطة النشا. عمر شويل - جدة ستبدين أصغر سناً بخلطة النشا المنزلية لإزالة تجاعيد البشرة والرقبة وترهلات الجلد نهائياً - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ستبدين أصغر سناً بخلطة النشا المنزلية لإزالة تجاعيد البشرة والرقبة وترهلات الجلد نهائياً على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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