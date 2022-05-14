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الفراخ من أكثر الوجبات شهرة فى البيوت المصرية، ويقبل على تناوله جميع المصريين، ويفضل معظم الناس تناول الفراخ، ولكن تبحث العديد من السيدات من تغير طريقة عمل الفراخ التقليدية وهي الفراخ التى يتم سلقها وبعد ذلك يتم تحميرها أو الفراخ فى صينية بطاطس لأن تقديمها بكثرة دون تنويع يمل منها الأطفال حتى الكبار والصغار، لذلك تقوم الأمهات فى المنزل بعمل الفراخ المشوية على الفحم لأن الفراخ المشوي يجعل طعمه لذيذ وشهي خاصة عند شوية على الفحم يكثر من طعمه لذة ومذاق لا يقاوم. مكونات طريقة عمل الفراخ المشوي على الفحم دجاجة كاملة مقطعة إلى قطع صغيرة

ثمرة واحدة من البصل كبيرة الحجم ومفرومة

ثمرة واحدة من الطماطم

ثمرة واحدة من الفلفل الأخضر

ثمرة واحدة من جزرة مبشورة

فص واحد من الثوم المفروم

ثلاثة ملاعق كبيرة من زيت الزيتون

ربع ملعقة صغيرة من الملح

ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود

ربع ملعقة صغيرة من بهارات الدجاج

ربع ملعقة صغيرة من الكزبرة الجافة

ربع ملعقة صغيرة من الزنجبيل

ثلاثة ملاعق كبيرة من عصير الليمون

ثلاثة ملاعق كبيرة من الزبادى

حبة من ورق اللورا

نصف كوب من الخل

ثلاثة ملاعق كبيرة من من الدقيق طريقة عمل كفتة الفراخ اللذيذةوالمشوية على الفحم أولا نقوم بوضع الدجاج المقطع في وعاء ونضع به نصف كوب من الخل وثلاثة ملاعق كبيرة من الدقيق ورشة من الملح الأبيض ويتم غسلها جيدا ونتركها في هذا الخليط لمدة خمسة عشر دقيقة ثم نقوم بغسلها بالماء الفاتر جيدا.

وبعد ذلك نقوم بتحضير تتبيلة الفراخ بتحضير وعاء ونضع به البصل المفروم والطماطم والفلفل الأخضر وجزر مبشور وثوم مفروم وزيت الزيتون وملح وفلفل أسود وبهارات الدجاج والكسبرة الجافة والزنجبيل وعصير الليمون والزبادي وورق الورا ثم نضع قطع الفراخ ويتم تقليبها مع التتبيلة ونتركها فى الثلاجة لمدة ثلاث ساعات.

ثم نحضر الشواية وبها فحم به نار ونتركه حتى يصبح لونه أحمر ثم نضع قطع الفراخ بالتتبيلة على شبكة الشواية ونتركها حتى تنضج مع التقليب المستمر وبعد تمام النضج تقدم ساخنة. عمر شويل - جدة طريقة عمل الفراخ المشوية على الفحم بتتبيلة وخلطة الحاتي اللذيذة بطعم وريحة تجنن - ثقفني

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