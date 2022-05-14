نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعجينة قطنية أعملي الحواوشي الاسكندراني على أصوله بتتبيلة سرية وبطعم لذيذ في المقال التالي

يكثر تناول الحواوشي الإسكندراني لأن له طعم مختلف ومميز عن باقي الأكلات، ولا يخلو أي منزل من وجود الحواوشي الإسكندراني الجميل، وتشتهر جميع المطاعم بعمل الحواوشي الإسكندراني الذى له رائحة نفاذة لذلك يقبل عليه جميع الناس لشرائه ويتناوله، ولكن لا ننصح بتناوله من المطاعم لأن طريقة عمله ومكوناته غير مضمونة ويباع بأغلى الأسعار نظرا لارتفاع أسعار المنتجات لذلك ننصح جميع السيدات بعمل الحواوشي الإسكندراني بأقل التكاليف ويمكن تحضيره في وقت سريع جدا ومن مكونات عجينة الحواوشي الإسكندراني الدقيق والماء. مكونات عمل عجينة الحواوشي الإسكندراني كيلو من الدقيق الأبيض

خمسة ملاعق كبيرة من الزيت

إثنين كوب كبير من من الماء

رشة من الملح

رشة من السكر

كوب من الزبادى

إثنين ملعقة كبيرة من الخميرة الجافة للحشو كمية مناسبة من اللحمة المفرومة

ثلاثة ثمرات من البصل المفروم

ثمرة واحدة صغيرة من الطماطم

ذرة من الملح

ذرة من الفلفل الأسود

فلفل أخضر

فلفل ألوان

شطة حارة حسب الرغبة

قليل من الزيترشة من الزنجبيل

رشة من البهارات طريقة عمل عجينة الحواوشي أولا نقوم بتحضير العجان ونضع به الدقيق والزيت والزبادى وملح وسكر والخميرة الجافة ثم نضع إثنين كوب كبير من الماء تدريجيا ونخلط هذه المكونات جيدا حتى نحصل على عجينة لينة ومتماسكة ثم نترك العجين لمدة عشر دقائق لترتاح.

وبعد ذلك نحضر الحشوة بتحضر وعاء ونضع به اللحمة المفرومة والطماطم والملح والفلفل الأسود والفلفل الأخضر والفلفل الألوان وقليل من الزيت ورشة من الزنجبيل ورشة من البهارات ورشة من الشطة الحاره على حسب الرغبة ثم نقوم بخلط هذه المكونات جيدا حتى تتداخل اللحمة المفرومة مع هذه المكونات بعضها البعض.

ثم نقوم بتقسيم العجينة إلى كرات صغيرة ثم نقوم بتحضير إثنين من كرة العجين ونضع عليها قليل من الزيت ونفردها بالنشابة بشكل دائري مثل رغيف الخبز ثم نحضر كمية من اللحمة المفرومة ونضعها على عجينة رغيف الخبز المفرودة ونوزعها جيدا ثم نضع عليها الطبقة الثانية من العجين ونغلقها جيدا ثم نضعها فى صينية وندهنها بقليل من الزيت ثم نضعها فى الفرن حتى تنضج وتقدم ساخنة مع طبق من المخلل. عمر شويل - جدة بعجينة قطنية أعملي الحواوشي الاسكندراني على أصوله بتتبيلة سرية وبطعم لذيذ - ثقفني

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