نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اذا عندك فازلين تقدري تعملي خلطة لبشرتك تدهنيها قبل النوم هتخليكي ملكة جمال في المقال التالي
تنفق الفتيات والسيدات الأموال الكثيرة لشراء منتجات لتفتيح بشرة الوجه ولكن دون فائدة فعند شراء هذه المنتجات فهى تعمل على تفتيح البشرة بشكل جميل ومظهر جذاب ولكن بعد فترة تعود بشرة الوجه إلى اللون الطبيعي وإلى ظهور بقع داكنة اللون وظهور تصبغات بالبشرة وظهور التجاعيد لأن هذه المنتجات بها مواد تعمل على تلف البشرة وجفافه، أو تقوم بعمل جلسات الليزر فكل هذه الوصفات تعمل على الإضرار بالبشرة وإرهاقها لذلك تقوم الفتيات والسيدات بالبحث على مستحضرات تجميلية طبيعية تعمل على تفتيح البشرة بشكل طبيع وآمن فتجد هذه الوصفة فى خلطة الفازلين المكونة من الفازلين وزيت الليمون وعصير الليمون والزبادى وعصير الخيار والبيكنج صودا والحليب الذي له تأثير قوي على بشرة الوجه، ويعالج جميع مشاكل البشرة من غمقان لون البشرة وظهور التصبغات وظهور التجاعيد ويعالج أيضا الهالات السوداء وإنتفاخ العينين.
مكونات وصفة الفازلين لتفتيح البشرة
ملعقة واحدة كبيرة من الفازلين
ثلاثة ملاعق كبيرة من زيت الليمون
إثنين ملعقة كبيرة من عصير الليمون
إثنين ملعقة كبيرة من الزبادي
ثلاثة ملاعق كبيرة من الحليب البودرة
إثنين ملعقة صغيرة من البيكنج صودا
ملعقة واحدة كبيرة من النشا
طريقة عمل خلطة الفازلين لتفتيح البشرة
- أولا قبل عمل الخلطة نقوم بتنظيف الوجه بالماء البارد لأن الماء البارد يعمل علي تفتيح المسام وإزالة أي شوائب ثم نقوم بتجفيف الوجه من الماء بالمنشفة.
- وبعد ذلك نقوم بتحضير إناء ونضع به إثنين ملعقة صغيرة من البيكنج صودا وثلاثة ملاعق كبيرة من الحليب البودرة وإثنين ملعقة كبيرة من الزبادى وإثنين ملعقة كبيرة من عصير الليمون وإثنين ملعقة كبيرة من زيت الليمون وملعقة واحدة كبيرة من الفازلين وملعقة واحدة كبيرة من النشا ثم نقوم بتقليب هذا الخليط جيدا حتى نحصل على خليط متجانس.
- ثم نقوم بوضع كمية مناسبة من خلطة الفازلين على الوجه ونوزعه جيدا على البشرة ونتركه على الوجه لمدة خمسة عشر دقيقة وبعد ذلك نقوم بغسل الوجه بالماء وتكرر هذه الوصفة حتى نحصل على وجه أبيض ومشرق بإستخدام وصفة الفازلين الرائعة.
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