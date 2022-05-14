بملعقة فازلين اعملي روج الشفايف الطبيعي الثابت بألوان جذابة ومختلفة بمكونات طبيعية 100%

روج الشفايف الطبيعي، تفضل الفتيات ظهور الشفايف باللون الوردي، حيث تتعرض الشفايف إلى التشققات وتكوين طبقات جلدية عليها نتيجة التعرض للهواء البارد أو نقص بعض الفيتامينات في الجسم، لذلك تحتاج الفتيات إلى وصفات سريعة لترطيب الشفايف وتوريدها، حيث أن استخدام الروج الصناعي لا يساهم في ترطيب الشفايف، كما أنه مصنوع من مكونات كيميائية وألوان صناعية تسبب أضرار على بشرة الشفايف، لذلك يفضلن استخدام روج طبيعي يفيد بشرة الشفايف، حيث يوجد العديد من الوصفات الطبيعية التى تمكن كل فتاة من تحديد لون الروج الذي تفضله، ويمكن تحضير روج الشفايف الطبيعي بالمنزل من خلال إتباع هذا المقال.

طريقة عمل روج الشفايف الطبيعي

نظراً لاستخدام الفتيات روج الشفايف بشكل مستمر، فإنه من أكثر أدوات الميكب التى تختفي بسرعة وتحتاج الفتيات كل فترة بسيطة إلى شراء روج جديد، حيث أن الروج مكلف كما إنه غير صحي على الشفايف، لذلك استخدام الروج الطبيعي يساعد على التخلص من الجلد الميت المتراكم على الشفايف وترطيبها وتوريد لونها، وتحضر الوصفة من خلال إتباع الآتي.

المكونات

لون طعام حسب اللون المطلوب.

ملعقة من ماء الورد صغيرة.

1 ملعقة من الفازلين صغيرة.

نصف ملعقة صغيرة من الكحل.

ملعقة خشبية.

زجاجة صغيرة فارغة.

طريقة التحضير

يمكنك تحضير الروج المناسب للون بشرتك في المنزل بكل سهولة وبمكونات طبيعية دون الحاجة إلى شراء الروج الصناعي مرة أخري، فهو بسيط وسهل التحضير، وبمجرد خلط المكونات يصبح جاهز، حيث يتم تحضيره في المنزل كالتالي.

نضع في الزجاجة ماء الورد والفازلين والكحل ونقلبهم بالمعلقة الخشبية.

نضيف لون الطعام المرغوب والمناسب حسب لون بشرة الوجه.

نقلب جميع المكونات ونتركهم في الزجاجة في الثلاجة لمدة ساعة.

أخيراً يصبح روج الشفايف الطبيعي جاهز للاستخدام.

بملعقة فازلين اعملي روج الشفايف الطبيعي

فازلين ملعقة صغيرة.

ربع ملعقة من دم الغزال.

علبة زجاجية فارغة.

طريقة التحضير