نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل أحمر شفاه طبيعي منزلي بمكونات غير مكلفة ولون ثابت جداً لشفايف جذابة في المقال التالي

يعتبر أحمر الشفايف الطبيعي من أحد مواد التجميل التي تحتوى على الزيوت والصبغات الطبيعية فإذا تم وضع الأحمر شفايف على الشفاة يجعل مظهر وشكل الفتيات والسيدات رائع وجذاب، وخاصة السيدات كبار السن عندما يضعوا أحمر الشفايف يعطي إنطباع للعديد من الناس بسن أصغر من السن الحقيقي حتى وإن كانت بشرتها يظهر عليها التجاعيد وكرمشة في الوجه إلا أن وضع المكياج وأحمر شفايف بطريقة مناسبة وألوان مناسبة يزيد من إطلالتها وجمالها، فكثير من خبراء وضع المكياج أكدو بأن وضع الأحمر شفايف يزيد من جمال المرأة وأنوثتها، ويعتبر أيضا نوع من أنواع المرطبات، وتفضل الفتيات والسيدات صنع أحمر شفايف طبيعي فى المنزل حتى يكون آمن وطبيعي عل الشفاة لأن أحمر الشفايف الطبيعي يحافظ على الشفايف من التشققات ويصنع بمكونات متوفرة في كل منزل مثل البنجر وزبدة الشيا ولون طعام صحى طبيعي وزيت الزيتون والفازلين وهو سهل التحضير. مكونات طريقة عمل لون أحمر الشفايف إثنين ملعقة كبيرة من مسحوق البنجر

لون أحمر طبيعي

ملعقة واحدة كبيرة من جوز الهند

ملعقة واحدة كبيرة من زيت الخروع

ملعقة واحدة كبيرة من الفازلين

معلقة واحدة كبيرة من زيت الزيتون

ملعقة واحدة كبيرة من شمع الأرز

نصف ملعقة صغيرة من زبدة الشيا

نصف ملعقة صغيرة من شمع العسل

ربع ملعقة صغيرة من شمع الكرونبا طريقة عمل أحمر شفايف طبيعي فى البداية نقوم بتحضير إناء ونضع به ملعقة واحدة كبيرة من زيت الزيتون وملعقة واحدة كبيرة من شمع الأرز وربع ملعقة صغيرة من شمع الكرونبا ونصف ملعقة صغيرة من شمع العسل ثم نقوم بوضع هذا الخليط على النار بحيث تكون النار هادئة جدا حتي يتم تسخين الخليط فقط.

وبعد ذلك نقوم بوضع باقى المكونات من إثنين ملعقة كبيرة من مسحوق البنجر ولون أحمر طبيعي وملعقة واحدة كبيرة من جوز الهند وملعقة واحدة كبيرة من زيت الخروع ونصف ملعقة واحدة كبيرة من الفازلين ونصف ملعقة صغيرة من زبدة الشيا ثم نقوم بمزج هذه المكونات جيدا ثم نقوم بوضع خليط الأحمر شفايف في وعاء مناسب ونضعه في الثلاجة حتى يتماسك ويصبح جاهز للإستخدام. عمر شويل - جدة طريقة عمل أحمر شفاه طبيعي منزلي بمكونات غير مكلفة ولون ثابت جداً لشفايف جذابة - ثقفني

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