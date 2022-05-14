نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل كيكة الفانيليا اليومية بمقادير اقتصادية ومظبوطة وبطعم هش ولذيذ في المقال التالي
الكيك من ألذ الحلويات التي يمكننا تناولها لأنها لذيذة ورائعة ومستساغة الطعم من قبل الاطفال والكبار، حيث نلاحظ أن العديد من الاطفال يقومون بشراء الكيك من المحلات التجارية لان السبب يرجع لطعم الكيك اللذيذ الذي تقدمه هذه المحلات التجارية حيث يعتبر هذا النوع من الكيك غير مقبول ولا يمكننا تناوله لأن السبب في ذلك هو إحتواء هذا الكيك على مواد حافظة تهلك بصحتنا وصحة أطفالنا، لذلك علينا بعمل الكيك في المنزل حتى نضمن صحتنا وتوجد هناك العديد من الأنواع المختلفة من الكيك ومنها كيك الشاي وكيك الفانيليا وكيك الشيكولاتة والعديد من الانواع الأخرى التي لا تعد، وتعد كيكة الفانيليا من أنواع الكيك اللذيذة التي تعتبر لذيذة وخفيفة وطعمها مستساغ.
مكونات عمل وصفة كيك الفانيليا
- ثلاث حبات من البيض.
- كوبان إثنان إلا ربع من الدقيق.
- كوب واحد إلا ربع من الزيت.
- كوب واحد ونصف من السكر.
- كوب واحد من الزيت النباتي.
- ثلاث ملاعق كبيرة من الفانيليا.
- ملعقتان كبيرتان ونصف من البيكنج بودر.
طريقة عمل وصفة كيكة الفانيليا
- أحضري الخلاط الكهربائي وضعي به ثلاث حبات من البيض مع ثلاث ملاعق كبيرة من الفانيليا مع ملعقتان كبيرتان من البيكنج بودر مع كوب واحد ونصف من السكر وقومي بخفق هذه المكونات ببعضها حتى تتجانس.
- بعد خفق المكونات ببعضها وضمان ذوبان السكر قومي بتحضير وعاء كبير وقومي بتفريغ محتويات الخلاط في هذا الوعاء ثم قومي بوضع عليه كوبان إثنان إلا ربع من الدقيق وإضاقة كوب واحد من الحليب وكوب واحد من الزيت النباتي وقومي بعجن هذه المكونات ببعضها حتى تتمكنين من خلط المكونات ببعضها حتى يصبح المخلوط ذات قوام كثيف وفي نفس الوقت شبه سائل.
- أحضري صينية وقومي بدهنها بالسمنة ثم قومي بصب خليط كيك الفانيليا به ثم قومي بإدخالها الفرن بعد أن تسخن الفرن جيدا وأتركي هذه الصينية في الفرن حتى تنضج وترتفع كميتها.
- عند ملاحظة إرتفاع الكيك في الفرن وأخذها اللون الذهبي قومي بإخراجها وأتركيها حتى تبرد وقومي بعد ذلك بتقطيعها وعليكي بتقديمها في أطباق تقديم لتناولها بطعم شهي ولذيذ.
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