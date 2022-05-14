طريقة عمل كيكة الفانيليا اليومية بمقادير اقتصادية ومظبوطة وبطعم هش ولذيذ

الكيك من ألذ الحلويات التي يمكننا تناولها لأنها لذيذة ورائعة ومستساغة الطعم من قبل الاطفال والكبار، حيث نلاحظ أن العديد من الاطفال يقومون بشراء الكيك من المحلات التجارية لان السبب يرجع لطعم الكيك اللذيذ الذي تقدمه هذه المحلات التجارية حيث يعتبر هذا النوع من الكيك غير مقبول ولا يمكننا تناوله لأن السبب في ذلك هو إحتواء هذا الكيك على مواد حافظة تهلك بصحتنا وصحة أطفالنا، لذلك علينا بعمل الكيك في المنزل حتى نضمن صحتنا وتوجد هناك العديد من الأنواع المختلفة من الكيك ومنها كيك الشاي وكيك الفانيليا وكيك الشيكولاتة والعديد من الانواع الأخرى التي لا تعد، وتعد كيكة الفانيليا من أنواع الكيك اللذيذة التي تعتبر لذيذة وخفيفة وطعمها مستساغ.

مكونات عمل وصفة كيك الفانيليا

ثلاث حبات من البيض.

كوبان إثنان إلا ربع من الدقيق.

كوب واحد إلا ربع من الزيت.

كوب واحد ونصف من السكر.

كوب واحد من الزيت النباتي.

ثلاث ملاعق كبيرة من الفانيليا.

ملعقتان كبيرتان ونصف من البيكنج بودر.

طريقة عمل وصفة كيكة الفانيليا